就是妳！渣男最愛下手「女生類型Top5」　狂被騙還以為是真愛？



▲妳也是渣男吸引器嗎，常常以為遇到真愛，殊不知是一次次被傷害。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

因為有人懷疑艾姬根本是個男的，那我今天乾脆就化身為男性，而且還是大家痛恨的人渣男，告訴各位我專挑哪些女孩們下手（誤）。

人渣男最愛下手的女孩類型排行榜：

No.5 孤單脆弱的依附型女孩

這類型的女孩很容易受傷害，或者說妳可能早就對愛情一再失望、一再受傷。妳想要找到一個人理解妳的孤單脆弱，甚至是讓妳依靠。人渣男之所以是人渣，就是和一般好男人不一樣。這就很像校園裡有同學被霸凌了，好男人會挺身而出解救或者至少偷偷通報老師，而人渣男則會在混亂之中再補上一腳。人渣男認為他對妳的傷害，不過是傷痕累累中的一條痕跡，沒什麼大不了。

No.4 固執主觀的鐵齒型女孩

這類型的女孩非常地固執鐵齒，即使身邊的朋友都告訴妳，妳不幸遇到了個人渣，但妳還是會努力為對方及為自己找藉口，而且深信自己擁有改變人渣的超能力，是能收服人渣男的最後終結者。抱持著這種鋼鐵般的意志和不服輸的精神，妳會和人渣男耗得非常久，期待用時間和耐力換取妳要的愛情。



▲熱情型女孩對於渣男而言「省時又省力」。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

No.3 快速熱戀的熱情型女孩

人渣男最不想錯過的就是這樣的女孩，只要打中了妳的某個甜蜜點，妳就熱情如火地整個撲上來。省時省力，減少很多鋪陳醞釀浪費生命，很快地約會、上床、陷入熱戀，覺得這個男人就是妳的Mr.Right。尤其是條件不錯只想遊戲人間的人渣男，最開心能這樣趕快玩一玩，然後玩膩了再換下一位。

No.2心軟感性的溫柔型女孩

水做般的溫柔型女孩，是那種看到感人電影會落淚，走過街頭行乞者身邊時會忍不住停下腳步投零錢的善良女孩。妳充滿了天使般的溫暖，有很高的包容力。人渣男最愛把自己打造成落難英雄的形象，利用妳氾濫的同情心，取得鼓勵、支持、相信、體諒。因為越落魄越難丟下不管，溫柔型女孩的不離不棄導致人渣男更得寸進尺。

No.1 傻又天真的單純型女孩

好傻好天真一定要榮登第一名的啦！夠傻，才好騙，夠天真，才能一騙再騙。這類型的女孩要不是不知人間疾苦和江湖險惡，就是得了一種「愛情鬼遮眼」的病，無論平常多麼精明幹練，甚至是高學歷的知識份子或職場菁英，但遇到愛情就完全自動降低智商，只能任人渣男的擺佈。

人渣男是很難全面消失的人種，但至少改善以上種種特殊體質，人渣男就不會纏著妳了。

到這裡找艾姬……

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