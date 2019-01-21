只回嗯喔！她神解「5跡象＝不愛了分手吧」　網淚全中：好想哭



▲當另一半回訊息只回「嗯嗯、喔喔」代表根本不關心你啦！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

網友們，你也有過明明幸福甜蜜的兩人，卻突然形同陌路，甚至到分手前一刻終究搞不清楚分開的理由嗎？網紅《那個女生Kiki》在談論兩性關係的「Kiki Talk」主題中，分享男女朋友在「分手前會有的5大跡象」，一旦出現這些症狀，代表另一半已經變心回不去了，網友也得審慎思考這段感情是否已無法再帶給你快樂與幸福，早點放手對彼此都好。沉重分析句句說中網友心，淚喊「好想哭」。



Kiki分享「情人變心5大跡象」，原因就是「不愛了」那麼簡單：

1.對你的事情不感興趣

對方若在意你，關於你的一切大小事情都想了解，即便再無聊的事情，只要從你嘴巴說出，他都願意耐心聽完。Kiki說，感情好的情侶就算分隔兩地，也會傳訊息和照片調情，保持熱度；反觀不愛了，你的一切他都不想理會，講沒幾句失去耐心「我沒空」、「下次再說」，中斷兩人對話，你的重要性瞬間降到最低。



▲當初看你怎樣都美，現在看你怎樣都嫌。（圖／取自《那個女生Kiki》Youtube，下同）



2.對你總是不滿意

「愛你，不是因為你的美而已～」喜歡一個人，不論你的身材是胖是瘦、臉是圓是尖，他一點都不介意，愛你就是愛你的全部；一旦不愛了，會開始嫌棄你的胸部太小、臉太大、腿太短，嫌完身材嫌個性，Kiki說，他過去喜歡你的溫柔體貼，現在嫌你管太多好煩，起初喜歡你的獨立自主，現在嫌你陪伴關心不夠多，愛你時萬事喜歡、萬事順眼，不愛時什麼都不好了。你的缺點他無法包容，一點點小事就對你破口大罵，不在乎你的感受，「你覺得他還愛你嗎？」。

3.開始不耐煩

Kiki認為，愛你的人不願看你難過哭泣，一定會想辦法安慰你、逗你開心。不愛了就想逃避，對你的情緒容易感到不耐煩，看到你哭甚至會說「你每次只會哭嗎？」、「可以不要再哭了嗎？」，他不會憐惜你的眼淚，你的哭泣甚至會變成惹怒他的理由。此外，還可以觀察彼此間是否少了擁抱和親吻，兩人想要來點親密互動，他卻要你走開或露出嫌棄表情，「代表他的心已漸漸離你遠去」。



▲當一個人不愛你了，可以明顯感受到他的關心與慰問越來越少。

4.不擔心你的人身安全

你也懷念過去有人關心「你到家沒？」、「你要去哪裡嗎？」Kiki說，愛你的人無論你忙多晚都會擔心你回家的安全，甚至主動送你回家；不愛了就算你主動報備行程也只會簡單回「嗯嗯，喔喔」，完全不想多問、多關心。

5.不再忌妒你跟異性互動

最後一點也是最明顯的！愛你的人，老是因你和異性的互動而感到不開心，會吃醋代表他在乎你、想要佔有你；失去對你的愛後，不再管你和誰出去、互動多親密？他都不在乎。Kiki分析，不要以為他突然變得大方，可能是在他生命裡出現了更在乎的人，而你，對他來說已不再重要。



Kiki真心提醒，以上的5個跡象明顯告訴你「他不愛你了」，或許你不願意接受事實，仍深陷在愛情理的人們都希望「那只是錯覺」，但請認清他已經不在乎你的事實，「空留這段感情，你也不會覺得幸福快樂了吧」、「請把這麼好的自己，留給下一個懂得珍惜的人吧！」。

沉重的影片內容有網友看完哭了，「早知道不點進來了......」、「看了心有點痛啊！又勾起往事了」、「還滿中肯的，但有時候交往久了真的很容易不耐煩﻿」、「很多點都中餒」、「基本上全中了⋯⋯原來一開始就不是真的愛我 才會那麼快就提分開哈」、「看了好想哭欸」、「好準...我才剛體驗完 以上中了四個！！堅持了一年 還是救不回」、「最可怕的是分手以後，還會幻想對方會回心轉意，希望復合。」