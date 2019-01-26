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女大生壘殘懶換藥！紗布一掀...40隻肥蛆「爬傷口吃腐肉」嚇壞醫

點評:超噁！！！
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記者李佳蓉／採訪報導

車禍偷懶沒換藥，竟讓傷口爬滿白色蟲蟲！高雄一名18歲女生，日前因為車禍，導致右腳足背有個5*6公分約手掌大的傷口，被安排住院清創及進行植皮手術，待狀況穩定後返家休養，卻因未聽醫囑每隔2天換藥，一週後感覺傷口刺痛急診，竟發現傷口上爬滿40隻蠕動的蛆正在吃傷口腐肉，嚇壞當場醫護人員。醫師指出，蛆若在傷口上久了，恐引發蜂窩性組織炎，嚴重甚至可能要截肢。

收治案例的高雄市立大同醫院整形外科主任沈彥廷指出，18歲女大生因車禍，右腳背磨地，於小拇趾下方有個約5*6公分的傷口，皮膚擦傷磨損，他安排女大生住院進行清創手術，再取其大腿皮瓣做植皮手術，待傷口穩定後才讓女大出院，並且叮嚀她每隔2天換藥一次，隔週後回診。

她懶換藥！40隻蛆「爬傷口吃腐肉」。（圖／沈彥廷醫師提供）
▲女大生因忘了換藥，就醫時紗布掀開，竟看見40隻噁蛆爬滿傷口。（圖／沈彥廷醫師提供，下同）

未料，女大生返家後忘了換藥，「她覺得傷口有點刺痛刺痛、酸酸的感覺，就來急診求診」，到院時護理師幫她打開紗布，赫然發現傷口上爬滿3～40隻的蛆，在傷口上蠕動，嚇壞所有醫護人員。醫師將女大生傷口上的蛆清除，並進行緊急處理，安排她住院施打抗生素治療，所幸傷口一切恢復良好，也一再叮嚀她換藥方式，就怕悲劇再次上演。

沈彥廷解釋，「空氣中多少有蛆的卵，連蒼蠅飛過去都有可能，傷口周圍清潔不慎導致蒼蠅有接觸到，就有機會讓蛆在傷口周圍發育」。研判是蒼蠅在紗布附近產卵，孵化成蛆鑽進傷口處，而這些蛆主要營養來源就是「腐肉」，因此沒換藥的傷口就成為蟲蟲們孕育的溫床。但也提醒，倘若蛆在傷口上活動時間長，即可能感染引發蜂窩性組織炎，女大生若再晚來一點，嚴重恐有截肢可能。

沈彥廷說，傷口上會出現蛆，常見於行動不便，在安養中心長期臥床的老人，因照顧不慎導致褥瘡上可能長出蛆，他也坦言「這是第一次在年輕小女身上看到，有點錯愕！」醫師也提醒，一般因車禍擦傷的患者，出院後都會教導如何在家傷口護理，依照傷口分泌物多寡，建議換藥頻率，當傷口溼、分泌物多，即建議一天換1～2次，以保持傷口清潔。

她懶換藥！40隻蛆「爬傷口吃腐肉」。（圖／沈彥廷醫師提供）
▲女大生因車禍導致右肢多處擦傷。

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關鍵字： 醫藥新聞 車禍 傷口 換藥 高雄市立大同醫院 沈彥廷
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