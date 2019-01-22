超聽女友話！網友認證「馬子狗星座Top5」　你也把她寵翻天？



▲對女朋友太好，導致你也常被朋友說「有異性就沒人性」嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

男生們都知道，出來玩義氣很重要，但在你的兄弟圈裡，也有一談起戀愛就被虧是「有異性沒人性」的人嗎？女朋友生理期，就得請假在家陪；逛街買不停，你就得陪她一天像個管家幫忙提戰利品，就連鞋帶掉了都要蹲下幫忙綁？女友的話就是聖旨，完全不敢違抗。《網路溫度計DailyView》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友心中「馬子狗星座Top5」，對你們來說，女友就是全世界啦。

第5名：雙子男

在雙子的內心住著兩個孩子，一個愛嚐鮮，另一個則非常念舊，只要和她在一起打開話匣子，可以聊個三天三夜，一旦習慣有她的存在，就會全心全意為對方服務。錢她管、約會行程都由她決定。

第4名：獅子男

獅子王也會變成「馬子狗」？這其實是你們賣萌、討人喜歡之處。別看獅子男偶爾囂張、自我感覺良好又愛管人，可和另一半硬碰硬後討不到甜頭吃，還是甘願變回溫順小貓，你們願對情人低聲下氣，只為了得到另一半一抹甜笑，因為一個堂堂正正的國王身邊怎能缺少一個皇后呢？



▲處女男雖然愛碎唸，但最終仍以女友的話視為聖旨。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

第3名：處女男

對責任感爆表的處女男而言，認為疼愛女友是天經地義的事情，也因此你們除了工作時間，都把時間和心力投注在對方身上，你們非常聽女友的話，也致力給她們最棒的生活。但處女男唯一缺點就是有點太囉嗦，即便愛碎念，但行動派的你們，仍依女友所言為準。

第2名：天蠍男

天蠍男看似大男人，給人一種冷漠、不在乎另一半的感覺，但那是因為你們不喜歡被冠上「馬子狗」的稱號，但輸不知還是被識破了。尤其私底下的天蠍男，總是被女友吃死死，加上心思細膩容易察覺對方的需要，所以不由自主變成「寵女友魔人」，但前提是出門在外女友給你十足的面子。

第1名：巨蟹男

萬事以家庭為重的巨蟹男成為網友心中的馬子狗第1名並不意外！單身時就很會照顧朋友的你們，只是談戀愛後重心轉移，全心全意寵愛女友，因此才會產生這種落差感。巨蟹需要人陪伴，一旦有人走進你們的心，就會義無反顧的付出，即便最終滿身傷也覺得很幸福。所以說，能和巨蟹男交往很幸福，如果女友能展現出渴望被愛、被照顧的可憐模樣，你們會加倍愛她。