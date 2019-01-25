屁股癢！男脫褲「白厚硬塊佈肛門」　醫曝罹2癌：沿皮膚爬上去



▲男子屁股騷癢害羞脫褲檢查，結果驚罹2癌症。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

屁股長期搔癢小心是癌症！一名50多歲男病患，因為屁股癢害羞脫褲子讓醫師檢查，因此每次看診總指使醫師「你開藥就好了」，直到遇見有良心的醫師，在她百般勸說下患者才願意脫褲檢查，結果翻開肛門一看，上頭已有一層又厚又硬的白色斑塊，切片檢查竟是罕見的「乳房外佩吉特氏症」，仔細檢查，在肛門內不到1公分處竟又有直腸癌病灶，男子一次檢查發現自己驚罹2癌。

網友們，你也常因為患部屬私密部位而羞於就醫嗎？皮膚科醫師蔡佳芬在《醫師好辣》節目上分享，門診中一名50多歲男病患，經常因肛門騷癢問題四處就醫，每次總不好意思脫褲讓醫師檢查，而是拋下一句「醫生，我就是固定肛門癢，我就是要拿藥，你開什麼藥就好了」。雖然擦藥後症狀會較緩解，但她的看病習慣一定得看過患者病灶才會開藥。

蔡佳芬說，在她的百般勸說後，男子終於走入簾後脫褲檢查，「翻開他的肛門一看，上面已經有一些比較厚厚、硬硬，有一點變成白白的，跳躍性的一些皮膚的斑塊」，這並非單純的肛門騷癢或是肛門濕疹問題，看起來不太尋常，甚至懷疑與癌細胞有關，轉介醫學中心做切片。病人聽了超震撼，也學乖快速到醫學中心報到。



▲除了乳房外佩吉特氏症，男子還罹患直腸癌。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

蔡佳芬說，切片結果出來，男子患有少見的「乳房外佩吉特氏症」，這種皮膚癌通常與底下腺體的腺癌有關，後來再請肛門直腸外科檢查，「的確在他肛門進去一公分不到的地方，其實已經有直腸癌的病灶了，它只是順著皮膚爬上去而已」。她也說，過去在大醫院這類病人蠻多，但在診所較少見。

被問及肛門騷癢是否是「屁股沒擦乾淨」？在大家觀念裡，用濕紙巾擦拭有助保持肛門衛生與清潔，但蔡佳芬說，肛門騷癢症患者越來越多，也與濕紙巾擦屁股有關。她說門診中一名媽媽特別愛乾淨，總是在如廁後用好幾張濕紙巾一擦再擦，但肛門總是三不五時腫起來，擦類固醇復原後不久又復發，以為自己罹絕症嚇壞。就醫脫褲檢查，發現只是很單純的濕疹，而醫師也建議，別用濕紙巾擦屁股，只要用衛生紙沾清水的簡單方法，就能保持肛門清潔。