▲小孩睡覺「嘴開開」超可愛？呼吸錯了當心「臉長歪」。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／綜合報導

鼻子呼吸空氣的重要器官，但許多人睡覺時，都會不自主地改用嘴巴呼吸，形成「阻塞型呼吸中止症」。醫師提醒，張嘴呼吸不緊容易誘發呼吸道感染，2至6歲的小孩不僅會因生長激素分泌不足影響身高，而長久下來下頜骨容易過度發育，臉也有可能會「長歪」。

雙和醫院耳鼻喉頭頸外科李威翰醫師表示，「阻塞型呼吸中止」在孩童的發生率約5%，通常是因扁桃腺與鼻子後方腺樣體腫大，造成呼吸道狹窄，睡眠時肌肉及神經放鬆，導致原本的呼吸道更加阻塞，不僅容易打鼾，也因只能靠嘴巴呼吸，增加重感冒發生率。

阻塞型呼吸中止症放任不理會產生哪些後遺症？李威翰提到，小孩長時間打鼾，難以進入深度睡眠狀態，生長激素分泌不足，容易長不高；再者，睡覺時因難以靠鼻子呼吸，只能全程張口，長久下來下頜骨容易過度發育、上唇短厚翹起、鼻唇溝消失、牙齒排列不齊、缺乏表情等，形成腺樣體面容（adenoid face）。

此外，睡眠不充分，大腦長期缺氧，孩子白天精神不振，記憶力減退，容易影響智力發育，出現注意力不集中，多動且容易暴躁等症狀。

孩童的成長及學習不能等，李威翰提醒，孩童如有長期打鼾、鼻塞、白天精神不振等相關症狀者，應儘速至耳鼻喉頭頸外科進行專業諮詢。