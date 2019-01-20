▲夫跌倒撞到頭竟腦死，妻忍痛代捐2顆「大愛腎」遺愛人間。（圖／新北市聯醫提供）

記者嚴云岑／台北報導

56歲邱先生跌倒造成嚴重腦出血被送往新北聯醫急診，15日接受緊急開顱手術後病況急速惡化，18日在家屬同意下捐出器官，原本希望全數捐贈，但礙於全身多處細菌感染，只能捐出2顆腎臟，19日完成捐贈儀式後，妻子與小孩到大體室向父親告別，他們用溫暖的雙手環抱父親遺體，不僅彌補了多年未曾被擁抱的愛，也分享了父親遺愛的榮耀。

國內器官移植一向供不應求，2019年才過20天，等待接受器官移植的病患就高達9587人，卻只有8人捐贈器官、28人接受器官或組織移植，其中需求量最大的腎臟共有7418人排隊，至今接受移植者卻僅10人，移植率接近萬分之一。

新北市聯醫品管中心主任暨神經外科主治醫師龍威任表示，過去接獲需要器捐的病患，大多轉往醫學中心，原本這次也要轉到台北榮總摘取器官，但考量到邱先生血壓較低，若貿然移動恐無法達成心願，最後由台北榮總器官小組前來協助，成為新北市聯醫首例器捐個案。

龍威任表示，邱先生小孩曾提到，父親生前是為不擅長表達關心的長輩，也未曾好好擁抱過他們，透過這次捐贈不僅了卻父親多年心願，也能讓他們再次擁抱脫離苦海的父親；邱先生太太則感謝醫療團隊幫忙夫妻完成心願。

▲器官捐贈需要經過多重判定方可執行。（圖／新北聯醫提供）

龍威任說，病患進行器官捐贈前，除了須由器官小組進行腦死評定外，還需同時啟動神經內科、外科、呼吸治療師及社工師等醫護團隊評估，由於血液培養發現細菌感染，擔心若取肝臟、心臟移植，受贈者吃了抗排斥藥降低免疫力後恐不敵感染，最後只取出腎臟捐贈。

為了迎接第一例器官捐贈病患，新北市聯醫做了十足準備，19日總共出動13名醫護人員，加上台北榮總器官小組派來的2名醫師、2名刷手護理師與1名協調師，總共18人擠在小小的開刀房中，取出2顆腎臟送至台北總總，幫2位洗腎患脫離苦海。

新北聯醫院長項正川表示，台灣因藥物濫用，導致腎臟衰竭需終生洗腎的人口逐年升高，但國內目前捐贈風氣不盛，進入器官等候名單也須經醫師審核，並非想接受移植即可，呼籲民眾可多加入器捐行列，讓大愛創造更多生命奇蹟。