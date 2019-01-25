好魚油護眼！醫獨授「4大挑選關鍵」：12公分↓小魚＝品質好



▲擔心花大錢買到劣質品嗎？醫師教你選好魚油保護眼睛。（示意圖／翻攝自pixabay）

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許多人都會選擇吃魚油來保健身體，除了能抑制身體的發炎反應，保護心臟、血管系統，對於保護眼睛也有助益！新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山醫師表示，吃魚油保護眼睛固然好，但更重要是要正確挑選好魚油，才有利身體的吸收與運用喔！



▲眼科醫師教你從4個挑選步驟選出好魚油。（圖／健談授權提供）

魚油是好油，吃好油能預防早期黃斑病變的發生，以及降低乾眼症發生的機率。Omega-3（多元不飽和脂肪酸）含的EPA、DHA是魚油主要成分，其中DHA是讓細胞存活的重要營養物質，也是少數能夠通過血腦屏障（BBB）和血液視網膜屏障（BRB）的營養素，對於大腦、神經系統及視網膜，都有很好的保護作用；另外。補充EPA有助增加血管彈性、消除心血管系統的發炎狀況減少血栓的形成，因此對脈絡膜的健康也有益處。

然而，市售魚油種類眾多，該如何選擇品質良好的魚油呢？陳瑩山主任提出以下幾點建議：

1.魚油型式

市售魚油常見有兩種型式，其一為酯化式魚油（EE-form）先萃取出魚油後再經過酯化加工，分離出多元不飽和脂肪酸，故可提高Omega-3的濃度。另一種型式則為三酸甘油酯型態（TG-form），此種穩定性佳、符合人體需要，經正常消化仍能保有約6至7成的吸收率。

2.Omega-3比例

Omega-3包含了EPA和DHA兩種成分，以天然比例來說，EPA : DHA為 1 : 5 為最佳比例。

3.魚油雜質含量

魚油在精煉的過程中，難免會有雜質存留，但每1000mg魚油中到底存在多少Omega-3、多少雜質就需要仔細評估。陳瑩山主任提醒，魚油含量中雜質成分的高低，對於油的品質有很大的影響，因為雜質太高的話，雜質中所含的飽和脂肪酸就會抵消Omega-3對身體的效用，因此陳主任認為，魚油中的雜質含量少，代表魚油的品質較佳。

陳瑩山主任舉例，如果將兩款1000mg的魚油進行比較，一顆魚油的Omega-3含量為300mg，它的雜質含量是700mg，另外的魚油一顆1000mg，Omega-3含量為600mg，雜質含量400mg，看起來好像每天吃兩顆Omega-3含300mg的魚油，效果和吃一顆魚油Omega-3含量600mg相同；但陳主任認為，事實上，這兩者雖然Omega-3含量相同，但是相較之下，前者雜質含量較多會抵消掉Omega-3的效果，降低營養補充品的養分，等於中和掉吃營養素的好處，且雜質也可能增加身體的負擔，得不償失。

4.魚油來源

為避免重金屬生物累積效應，陳瑩山主任提醒，若魚體在12公分以下的小魚所含的魚油品質較佳，但價格自然也相對較高。

然而，魚油每天應該吃多少才夠呢？陳瑩山主任表示，若以吃魚吃最多的愛斯基摩人來說，目前仍未發生吃太多魚導致中毒的事件。一般來說，建議成人每天從各類食材攝取600至1000mg的Omega-3；然而，若為額外補充Omega-3營養品時，建議採穩定攝取就好，每日以500mg為限，再搭配天然食材的攝取，即可達到身體保健的效果。

魚油攝取相關問題，建議諮詢「醫師、營養師、藥師」

諮詢專家：新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山醫師

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