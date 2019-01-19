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86歲嬤脫褲...「貢丸大菜花」炸滿該邊！醫曝2主因和外勞有關

點評:貢丸大的菜花...
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內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲阿嬤脫褲一看，下體「花團錦簇」嚇壞醫師。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一聽到下體長菜花，網友第一直覺肯定會和「性生活」聯想在一塊，但先前曾有高中弟與染菜花的哥哥共用一條浴巾而染病，讓家人大感意外。醫美外科醫師也分享，曾有一名阿嬤主訴大腿長東西，脫褲子一看，該邊及會陰部長滿「像貢丸那麼大的菜花」當場嚇壞醫師，他也推測2個原因，「可能是照顧的外勞，他可能接觸到」。

下體私密處或是胸部出現不適，卻因害羞不敢看診嗎？醫美外科醫師陳志嘉日前在《醫師好辣》節目上分享，一名阿嬤主訴大腿皮膚上長了點東西，請醫師會診時順便看，原先預期只是長幾個疹子，開藥膏擦一擦即可，孰料「阿嬤褲子脫下來一看，阿嬤整個該邊、會陰部，一直到大腿內側，全部長滿『像貢丸那麼大的菜花』」，嚇壞現場來賓。

嬤「貢丸大菜花」炸滿該邊！醫曝2原因。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）
▲醫師遇一名長期臥床的阿嬤，下體「長貢丸大菜花」。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

被主持人胡瓜問即原因，醫師們也大感好奇，陳志嘉說，「阿嬤已經86歲，我們沒有任何人懷疑他昨天去泡三溫暖，覺得不可能」，因此大膽推測可能是住在安養院長期臥床的阿嬤，因照顧她的外勞本身有接觸到，或者是安養院裡使用幾塊同樣的毛巾讓外勞幫臥床者擦拭，間接傳染病毒才導致阿嬤染上菜花。

皮膚科醫師蔡佳芬也補充，菜花為「人類乳突病毒」的感染，先前曾做過一份隱性的調查發現，人類乳突病毒的感染於女性外陰部，甚至陰道環境裡頭，有高達6～7成的患者，外觀看起來正常，「其實都有一個慢性帶原的狀況」。靠著近幾年開始流行的雷射、陰道美白治療過程中，可篩選出一些患者，「真的有長菜花的狀況，子宮頸甚至都有一些問題」，因此呼籲無論是否有症狀，定期檢查很重要。

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