根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝光　營養師：都死翹翹了

▲保健食品與某些食物、藥物不能一起服用，恐產生交互作用。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

國人對保健食品的需求持續提高，尤其生活忙碌，為求方便總是與各種藥物、食物不分類別一把吞下肚。對此，營養師李婉萍在粉專提醒「5種組合」千萬不要一起吃，包括鐵劑與含咖啡因飲料、葉酸與維生素C、紅麴與葡萄柚、薑黃素與乙醯胺酚止痛藥，以及大蒜若配益生菌，恐讓「益生菌死翹翹」，必須間隔兩者、避免產生交互作用。

李婉萍營養師在粉專分享影片衛教5種保健食品「搭配禁忌」，直言「不想要白吃，就要把兩者錯開」：

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1.鐵劑＋含咖啡因飲料：含咖啡因的飲品會影響鐵質的吸收，本身貧血者若要喝美式咖啡或拿鐵，建議間隔2小時後再服用鐵劑。

食藥署粉專《藥博士 正藥說》曾提醒，咖啡會與鐵劑形成不吸收的物質，使得鐵劑的吸收變差，因此兩者不可同時服用，此類交互作用將兩者間隔約2小時就能避免。

此外，粉專也提醒，咖啡因會透過體內的「CYP 1A2酵素」代謝，因此同樣透過該酵素代謝的藥品，如某些抗憂鬱藥 、神經痛藥、精神科藥、抗凝血劑與心律不整藥，在與咖啡並用後會出現血中濃度提高的可能，是競爭酵素代謝所造成的交互作用，而該作用是無法透過「間隔服用」避免的，若有使用這類藥品的患者須特別留意。​

2.葉酸＋維生素C：高劑量的維生素C會增加體內葉酸的排出，兩者一起服用等於白吃了。

3.紅麴＋葡萄柚：兩種一起吃會降低紅麴在體內的吸收效果。

4.薑黃素＋乙醯胺酚止痛藥：一同服用會導致腸胃不舒服，可能引發胃潰瘍或胃出血，兩者必須間隔2小時以上。

5.益生菌＋大蒜：大蒜是天然的殺菌食物，一起吃會害你吃下肚的益生菌死翹翹，記得錯開吃。