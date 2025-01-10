感冒吃維生素C好得快！　醫教「1招最有效」

▲想要縮短病程，近年有研究發現「臨時補充維生素C」有效。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

只要一生病，你都會補充維生素C，希望感冒快快好嗎？初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航透露，近年有回顧文獻指出，一般人在重感冒時臨時攝取維生素C，能縮短15～26%症狀持續的時間。不過比起臨時抱佛腳，他更提倡平時就應適量食用蔬果，保持充足維生素C的儲備量，是預防感冒最佳策略。

補充維生素C對改善感染症狀有效嗎？魏士航醫師在粉專指出，維生素C是種關鍵的抗氧化物質，能中和體內過多的自由基，保護細胞免受氧化壓力的損傷。同時還能調節免疫功能，例如促進中性粒細胞的移動與殺菌能力，以及促進膠原蛋白合成、幫助組織修復。

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魏士航說明，特別是在感染期間，維生素C還有助於減少發炎因子，如IL-6和TNF-α的生成，這些都顯示它對免疫健康的重要性。然而，大多數生物都能在體內自行合成維生素C，但人類在演化過程中失去這種能力，使得人們在面對感染或壓力時容易快速消耗體內有限的維生素C儲備，因而對病程的進展產生重要的影響。

魏士航進一步提到，早期有研究認為，只有長期處在高壓或高運動量的人群，平時規律地補充維生素C才能有效縮短感冒病程，對於一般人或只在感冒臨時補充者，效果可能有限。但近年有回顧文獻發現，對一般人來說，於重感冒時補充維生素C，能顯著減少嚴重症狀的持續時間，平均縮短15～26%。

之所以會產生不一致的結論，魏士航說，可能與維生素C「吸收的機制」有關，人體細胞吸收維生素C主要依賴兩種轉運蛋白（SVCT1與SVCT2），這些蛋白的效率可能限制維生素C的吸收速度，在身體急需的狀態下，就無法迅速補充到足夠的濃度。此外，口服維生素C的劑量與形式也會影響效果。

▲芭樂為「維他命C之王」，日常飲食可適量攝取。（示意圖／記者曾筠淇攝）

比起臨時補充維生素C，魏士航認為，平時攝取足量的蔬菜和適量水果，透過飲食為身體提供穩定的維生素C儲備量，維持良好免疫功能，是預防感冒的最佳策略。而在嚴重感冒期間，適當選擇高效的補充形式，或許更有助於身體快速恢復健康。

農糧署指出，芭樂的維生素C含量高，每100公克的珍珠芭樂果肉，含有約193毫克維生素C，含量為奇異果的2倍、檸檬的6倍，還具有熱量低、水分多、纖維高等優點。

▲一張圖看懂各種水果維生素C之含量。（圖／截自李婉萍營養師粉專）

營養師宋明樺曾表示，芭樂又有水果中「維他命C之王」美名，其可提高免疫力，對於流行性感冒、上呼吸道感染等預防相當重要，且芭樂抗自由基的能力更是水果中的第1名，同時豐富纖維也能促進腸道蠕動。

每天一顆芭樂可滿足體內器官所需要的物質，如鐵質、葉酸、鈣質、纖維、蛋白質、碳水化合物，維生素A、B、C有很大的幫助，它所含的脂肪僅約0.9克或84卡路里，與蘋果相比，芭樂所含的脂肪少了38%、卡路里少42%，算是相當全方位的超級食物。