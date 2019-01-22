想交往！暖男包裡「掏出10小物」超Sweet　第2名網求：別一整坨



▲暖男從包包掏出什麼小物，會讓你覺得超貼心呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

天氣好冷，身為魯蛇身邊沒人取暖，只能靠暖暖包嗎，你還有另一個選擇「暖男」，他們無時無刻讓人感到窩心，細膩的心思總能在第一時間察覺到你最急迫的需求，在你遇到困難時能即刻救援，外出時包包像是哆啦A夢百寶袋備滿實用小物。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友心中，暖男背包必備小物Top10，一掏出來讓女生們心花朵朵開，但第2名卻讓網友跪求「不要一整坨」。

第10名：罐罐

在台灣愛貓人士不少，因此車廂裡備有罐罐是很正常的事，每每經過人煙稀少的小巷，遇到可愛的浪貓「打劫」都忍不住自願掏出罐罐餵食。如果和友人走在路上看到瘦弱小貓，下一秒就從包包掏出罐罐，愛心噴發的行為，讓你看了也心動了嗎？

第9名：胃藥／止痛藥

出門在外，當遇到有人突然對你伸出援手，心裡一定暖到不行，尤其是身體不舒服，像是胃痛、頭痛不適等，若身邊剛好有人帶這些應急藥品，就像在沙漠中看見甘泉一樣般感動。

第8名：護唇膏

天乾物燥最怕嘴唇乾裂，嚴重甚至會破皮流血，而護唇膏是許多人的隨身必備小物之一，但你敢用別人的護唇膏嗎？

第7名：濕紙巾

女生吃東西最怕弄髒嘴和手，或是妝容一不小心花掉，就需要濕紙巾這小幫手，出門一定要帶上它才安心，也因此暖男們包包裡怎能少了這樣小物。



▲護手霜幫助女生們滋潤肌膚，真的超貼心啊！（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

第6名：護手霜

天氣逐漸變乾又變冷，不只嘴唇脫皮，有些人的手也會脫皮龜裂出現小傷口，摸起來粗糙的觸感讓人感到不舒服，因此才會有網友說，錢包裡可以沒錢，但不能沒有護手霜啊！

第5名：口罩

日常用品最常用的口罩，一般人卻不太會隨身攜帶，但每到通勤時間，進入人潮擁擠的大眾運輸工具上，常有人因感冒、過敏不斷咳嗽或是打噴嚏，這時若有人能立馬生出一個口罩給你，一定覺得超暖的。

第4名：防曬乳

正所謂「一白遮三醜」，也因此大多數的女生都不希望自己曬黑，出門前總是做好萬全防曬工作，不過有很多網友不知道，防曬幾個小時就要補擦一次，所以包包裡面放罐防曬乳絕對沒有錯啦。



▲男友包包裡如果備有衛生棉絕對超加分，如果只是單純朋友，總覺得怪怪的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第3名：衛生棉

每個月的「好朋友」什麼時候來都不事前通知，導致出門在外，月經突然來訪常殺得你措手不及，此時若是男友剛好貼心帶衛生棉在身上真的超Sweet，但若不是男女朋友，一般朋友帶在身上還是有點詭異。

第2名：衛生紙

就像有些人習慣帶條手帕在身上，為了追求方便，取而代之方把衛生紙在包包裡，雖然看似很基本，但對於不少網友來說，男生這樣做很加分，但也有網友跪求「拜託不要一整坨」，會很扣分。

第1名：零食、巧克力

想不到吧～暖男必備小物竟然是零食，其中又以巧克力最受歡迎，原來是女生遇到生理期時，大多都會靠吃點巧克力舒緩不適，偶爾忙到忘記吃飯，血糖過低時，身邊的人如果剛好帶上巧克力、零食等應急的食物，真的讓人感覺超貼心。