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背部最容易受寒！天冷防血壓飆升猝死...「超抗寒配件」曝光

點評:這幾天要把自己包成雪人洋蔥一樣~
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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者季相儒攝）

▲大陸冷氣團來襲，氣溫驟降需注意保暖。（圖／記者季相儒攝）

記者謝承恩／綜合報導

全台受強烈大陸冷氣團影響，低溫下探10度，氣溫變化讓原本控制得宜的高血壓患者突然間又飆升，醫師提醒民眾注意3點好習慣，避免因氣溫驟降而產生腦中風、心肌梗塞等症狀，透過背心、圍巾等保暖穿搭，也能防止感冒上門。

中國醫藥大學新竹附設醫院家醫科主任胡松林表示，常遇到門診高血壓患者就開始懷疑是不是病情加重或自行增減藥物，由於氣溫下降本就容易造成血壓升高，因為天冷會讓人體的血管收縮，血管就像水管一樣，一旦缺乏彈性或阻塞，就會讓原本流動的血管一時間無法適應而讓血壓比平時還高。

▲▼ 高血壓,心臟病,血壓器,量血壓 。（圖／免費圖庫pixabay）

▲心血管疾病患者切勿自行增減用藥劑量。（圖／免費圖庫pixabay）

中醫大附醫建議民眾「3大預防知識」

1. 養成監測血壓的好習慣

每天固定時間量血壓，測量前請保持心情平穩，可於清晨及睡前監測血壓變化並作紀錄，於看診時提供給您的家庭醫師參考。

2.  切勿自行停藥或增加藥物

不可因突然間的血壓變化就自行增減藥物劑量，請向您的家庭醫師討論藥物的服用方式，如果有任何頭暈、噁心、嘔吐等情況，請立即至醫院或基層院所就醫。

▲▼圍巾,禦寒,寒流（圖／取自免費圖庫pixabay）

背部最後容易受寒，可穿搭背心、圍巾等配件保暖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.注意保暖

關注氣候變化，依天氣變化添加衣服，在秋冬變化的季節盡量採洋蔥式穿搭。下肢要注意保暖，因新竹地區風大，騎士們更須注意防風透氣材質的禦寒服裝。

中醫師鄒曉玲也提醒，背部為陽；背部不僅有「陽脈之海」的督脈貫串，還有「主一身之表」的足太陽膀胱經通過，因此背部的陽氣特別旺盛，卻也是著涼受風寒最容易侵襲的部位。平時可以自我檢測一下，是不是天氣一變冷，早上睡醒之後就覺得背部疼痛又全身痠軟無力呢？可以多加注意背部的保暖。醫師建議，可以護住前胸後背的「背心」，以及背部往上延伸就是頸項，絲巾、領巾或各種材質的圍巾，都是冬季保暖預防感冒的重要配件。

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