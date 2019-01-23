胖媽「縮胃」狂瘦50kg！食量剩1罐養樂多...喜懷第2胎

▲肥胖的高齡產婦，瘦身成功後不到半年就懷上第二胎。（圖／取自Pakutaso）

記者謝承恩／綜合報導

台中38歲陳小姐七年前產下一女後，因工作家庭兩頭燒，三餐不定時，體重從50公斤一路瀕臨破百，讓想懷第二胎的她不易受孕，期間試過激烈減肥方式，但體重如溜溜球般反覆復胖，最後考量年紀漸長，決定接受「腹腔鏡胃縮小手術」，術後不到半年就順利懷上第二胎，讓夫妻倆興奮不已，直說「不想再胖回去了！」

陳小姐自述，心中對於理想家庭的畫面為一家四口假日開心出遊，每當看著女兒孤零零待在房間的背影，便想生第二胎與她作伴，但因工作性質需要輪班，加上工作繁忙，導致三餐不正常，經常囫圇吞棗，或吃零食解決一頓飯，因此七年來體重增加40多公斤，「幾乎是一個小學生的體重」，讓她十分無奈。

陳小姐嘗試各種減肥偏方，如斷食、防彈咖啡、雞尾酒療法、各式減肥藥等，雖然曾經短暫瘦下25公斤，但只要停止偏方，便很快地復胖，養成不易瘦的體質，去年因擔心成為高齡產婦，與醫師討論後，決定透過縮胃手術減重，術後也嚴格執行清淡飲食，並保持規律運動，三個月前順利懷孕，終於完成人生夢想藍圖。

▲醫師表示，縮胃後一餐食量僅剩一罐養樂多的量。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師羅文鍵表示，患者求診時身體質量指數BMI值已達40，術前檢查發現患者也有輕微糖尿病，經詳細討論及評估後，決定執行「腹腔鏡胃縮小手術」（又稱袖狀胃切除手術），切除五分之四的胃，使刺激胃口的賀爾蒙分泌量減少，進而降低食慾，「通常一餐的食量約一罐養樂多大小」，術後不到半年，患者體重已成功降至50公斤。

羅文鍵介紹，常見的減重手術包括腹腔鏡胃縮小手術、胃束帶折疊，和胃繞道手術，其中腹腔鏡胃縮小手術無須置入外來物，安全性較高，併發症比例較低，傷口小，需住院約3至4天，胃部傷口癒合時間約3週，術後第一個月必須嚴格控管飲食，避免胃部傷口癒合不佳，若計畫生孩子的患者，建議等手術兩年後體重穩定才懷孕

羅文鍵提醒，雖然胃縮小手術可以幫助患者大幅降低食慾，但若術後沒有執行清淡飲食和規律運動，仍有復發的機會，建議應與營養師密切配合，針對生活作息量身訂做飲食減重計畫及外食技巧，才能達到良好瘦身效果。