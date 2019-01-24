沒洗假牙竟遭「細菌蛀腦」！82歲嬤中風癱瘓...15顆牙蛀光

▲核磁共振顯示，患者左後腦有不尋常顯影合併水腫。（圖／烏日林新醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名82歲李阿嬤，日前上午突然急性發燒、右側手腳無力、站不住且無法控制小便，一開始以為只是單純老人退化，直到傍晚送急診檢查，才發現婦人腦部有3公分腫塊合併惡性水腫。醫師更指出，菌感染源頭是因假牙清潔習慣不佳，患者口腔中有15顆齲齒蛀牙，才會導致細菌感染至腦部形成腦膿瘍。

烏日林新醫院神經外科主任鍾偉安表示，李阿嬤住院後在血液檢查、腫瘤指數或發炎指數方面都正常，全身胸腹部的電腦斷層顯影也無腫瘤跡象，唯一徵象是當天發燒，右側手腳急遽惡化無力，安排核磁共振檢查，發現腦部有3公分腫塊合併惡性水腫，研判可能是腦部膿瘍或惡性腫瘤引起。

▲臨床經驗判斷，李阿嬤最可能是腦部膿瘍引起。（圖／烏日林新醫院提供）

鍾偉安指出，患者因為有出現小中風及右側肢體幾近癱瘓的問題，住院期間先以廣效性抗生素治療仍未改善。因此，改以傷口小、復原快的腦部微創手術，替頭部局部麻醉，再開刀找出腦部病灶是哪一種的腫瘤生成或細菌感染，後續才能有明確治療方向。

▲腦部立體定位抽吸手術會先利用頭部局部麻醉，為病患釘上立體定位頭架。（圖／烏日林新醫院提供）

醫師更進一步說明，治療期間替李阿嬤共抽吸9毫升的膿後，送至細菌培養，確診為左側腦膿瘍；此種細菌常見於頭頸部，因此安排李阿嬤接受牙醫口腔檢查後，發現細菌感染源頭來自假牙清潔習慣不佳，更有15顆齲齒蛀牙未處理，才會導致細菌感染至腦部形成腦膿瘍，需持續施打第四代抗生素藥物及住院復健。

▲婦人右側肢體肌力明顯從1～2分，慢慢進步到4～5分，開心與醫師合影。（圖／烏日林新醫院提供）

李姓婦人經過兩個月治療，其右側肢體肌力已經漸漸恢復，出院後只需再服用兩週的抗生素藥物，及接受拔牙治療齲齒就能痊癒，平時要注意假牙清潔，避免再次感染即可。神經外科鍾偉安主任提醒，身體任何地方的感染，都有可能感染至腦部導致腦膿瘍甚至腦膜炎，如果延誤就醫，常常會造成嚴重神經缺陷，甚至昏迷，後果將不堪設想！