把惡魔變小確幸！專家教吃「宵夜3寶」：炸物、手搖飲、泡麵

▲澱粉加料如紅豆泥、芋泥都會額外「加蜜」。（圖／記者陳建竹攝）

記者謝承恩／台北報導

鹹酥雞、手搖飲、泡麵堪稱是「宵夜三寶」，除了作為許多上班族的小確幸外，同時也被視為健康殺手，然而這些食物真有這麼十惡不赦嗎？《營養師帶你吃外食》團隊每個月透過線下講座課程，教你透過選擇正確的食材，讓你安心享受小確幸。

營養師Emma表示，上班族最喜歡訂手搖飲來喝，在眾多飲品中要注意「看似健康」卻是糖分滿滿的果汁飲品，例如鮮桔茶、蜂蜜檸檬、百香果綠及多多綠等，內含隱藏糖都會除了讓血糖飆升，還會囤積脂肪。

另外冬天常出現的「養生熱飲」－－芋頭西米露、紅豆西米露，更是地雷中的第一名。Emma解釋，由於這一類飲品中的芋頭和紅豆都有額外「加蜜」，杯中滿滿的澱粉更是造成肥胖的元凶，連同珍珠、粉條等食物都不建議民眾攝取，喜歡咀嚼口感的人，可改添加「凍類一族」如仙草凍、愛玉凍、寒天凍等，對身體負擔較低。

▲炸物避開銀絲卷與菇菇類等吸油食材。（圖／翻攝自pixabay）

下班後的宵夜，少不了吃鹹酥雞！特別是透過高溫油炸後的食品，得注意食材的多寡和吸油程度。Emma建議選擇骨鹹酥雞、雞翅，可邊吃邊挑骨頭，延長咀嚼的時間，雞軟骨和雞脖子也是不錯的選擇，可讓大腦產生飽足感，降低狼吞虎嚥而吃多的可能。

而其他炸物則要避開杏胞菇、銀絲卷，選擇質地較硬的蔬菜類，Emma說明，這是因為菇類是屬於菌絲體、澱粉麵包則是孔隙大，兩者都是非常吸油的食材，光是一份銀絲卷熱量就達480大卡，與一塊雞排550大卡幾乎快不相上下。而最後晚上留下來通霄加班的人們，靠著香噴噴的泡麵挑燈夜戰，其中泡麵的選擇也大有玄機！

Emma指出，她會選擇麵條排列不規則的「蒸煮麵」，避開麵條形狀規律的「油炸麵」，此外烹煮時會先將麵條過水、去油脂，另外拿出自己的碗公或鍋子加料烹煮，而非使用紙杯麵直接沖熱水，才能減少吃進LDPE（塗抹在紙碗防水）塑化劑，降低肝臟負擔，也能吃到更多鮮新的蔬菜讓營養更均衡。

▲泡麵放入鍋中烹煮，降低塑化劑溶出。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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