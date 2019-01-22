別當冤大頭！魚油、高鈣奶...「這5種保健品」根本沒這麼神

▲蛋白乳清、營養強化牛乳中的營養，能有效被身體吸收嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／採訪報導

市面上五花八門的健康食品，你真的需要嗎？專家便指出，如蛋白粉、葡萄籽、魚油等保健食品，其效果常被過度誇大，甚至價差提高好幾倍，當中有許多營養素只要透過均衡飲食，就足夠一般人一天的攝取量，民眾可別當了冤大頭！

迷思1：蛋白粉

人民日報指出，一罐小小的蛋白粉上千塊，裡頭含有大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白的粉劑，或上述幾種蛋白組合體構成的粉劑。以一個健康成人所需的蛋白質為每日50～70克，透過正常飲食即可獲得足夠的蛋白質，是不需要額外補充蛋白粉的。

營養師孫語霙表示，健康成人若要透過飲食補充蛋白質，選擇食物很重要！例如吃豬肉、雞蛋、魚肉、豆腐等原型食物，比香腸、臘肉、肉鬆、百頁豆腐等加工食物還要好。另外，市售的濃縮乳清蛋白粉及分離乳清蛋白，較適合健身者飲用。

營養師說明，這是由於牛乳中的乳醣、油脂及礦物質，已經過特殊加工處理，使乳清蛋白吸收速度快，適合健身後用來修補破損的肌肉。而市面上的大豆蛋白粉等產品，對於咀嚼不容易，或是進食量少的人，仍可透過補充蛋白粉，以避免營養不良。

▲葡萄籽號稱能抗衰防老、抗癌、 抗過敏。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

迷思2：葡萄籽

市面上的葡萄籽產品，號稱其萃取物能抑制癌細胞、抗氧化、延緩衰老，但許多研究結論卻是「體外實驗證實」，目前還沒有任何證據，能證明葡萄籽萃取物能夠在體內抑制癌細胞。 孫語霙表示，想要使用單一保健食品來達到抗癌的效果，本來就十分有限，建議還是均衡飲食，少吃油炸、燒烤、加工肉來，多吃各色蔬果，來達到防癌，比較實際。

迷思3：膠原蛋白

許多人誤以為只要「靠吃膠原蛋白就直接補膠原蛋白」，期待可以抗老、養顏美容，然而口服攝入的膠原蛋白，並不能直接運送到人體的皮膚上，在消化過程中也會被消化酶殺的七零八落，也不見得能幫助人體合成膠原蛋白。

營養師簡鈺樺也指出，人體不管吃進任何食物都需要經過消化作用，才能以小分子的形式來做吸收。與其找膠原蛋白吃，不如平時補充優質蛋白質食物，以及膠原蛋白形成不可或缺的維生素C，如芭樂、聖女番茄、檸檬，才能事半功倍。

▲吃魚油跟吃魚哪一個對身體健康有幫助？要攝取多少量才夠？（圖／取自免費圖庫pixabay）

迷思4：高鈣奶

人民日報指出，市售的高鈣牛奶，是普通牛奶在生產的時候，添加鈣使鈣含量高一些了。在營養學中，針對某種食物中的某種營養素進行補充，而這樣的食品就稱「營養強化食品」。

市面上除了添鈣牛奶，還有添加維他命、鐵質的牛奶，是否對身體健康有幫助？孫語霙表示，有些強化牛奶添加碳酸鈣，碳酸鈣其實就是一般保健食品鈣片的成分。而有些牛奶裡會添加維生素D，維生素D可以促進鈣吸收，可加強補鈣的效果。但如果是添入鐵質的牛奶，因為會與鈣會相互競爭，反而會影響吸收率，較不適合。

迷思5：魚油

魚油也非常熱銷的保健食品，許多研究也鼓勵多攝取Omega-3，對於心血管健康的好處，然而從健康的作用上說，吃魚要比吃魚油，多補充了優質的蛋白以及維生素、礦物質等微量元素。

孫語霙指出，Omega-3主要的來源為深海魚，鮭魚、鮪魚、鯖魚，每週吃到EPA加上DHA的總量最好達到7克，才能滿足身體需求，建議一周至少吃3次深海魚。而若要想要抗憂鬱、心血管疾病預防等效果，就需要更高的劑量，此時吃魚油膠囊也是一個可行的選項。而素食者則可食用堅果，來補充人體需要的Omega-3。