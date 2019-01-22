今晚入夜最低溫12度！必學防寒3招：記得睡前泡腳、穿襪

▲愛美的女性朋友穿短裙時，更要搭配保暖內搭與長靴。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

大陸冷氣團來襲，入夜後越碗越冷！專家指出，人體背部陽氣特別旺盛，最容易受到風寒侵襲，要特別注意保暖，另外夜間可以泡腳去除寒氣，女性朋友也可以穿著保暖內搭，只要注意這3點技巧，就能溫暖度過寒夜，避免著涼。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲指出，背部為陽；背部不僅有「陽脈之海」的督脈貫串，還有「主一身之表」的足太陽膀胱經通過，因此背部的陽氣特別旺盛，卻也是著涼受風寒最容易侵襲的部位。「養生十六宜」裡面其中有一條即是「背宜常暖」，可以護住前胸後背的「背心」就成為很好的冬季保暖配件。

醫師進一步說明，背部往上延伸就是頸項，絲巾、領巾或各種材質的圍巾除了美觀好搭配之外，都是冬季保暖預防感冒的必備！平時可以自我檢測一下，是不是天氣一變冷，早上睡醒之後，若覺得背部疼痛又全身痠軟無力，可以多加注意背部的保暖。

▲泡腳水面超過腳踝10-15公分，每次浸泡約10-20分鐘。（圖／翻攝自pixabay）

鄒曉玲也指出，古人提倡「浴足」，其實就是泡腳，因此有「夜夜把腳洗，難得寒氣從腳起」的說法。外界的寒冷邪氣常常順著足部的經脈侵襲人體，因此足部要保持溫暖。但要注意的事，糖尿病下肢感覺不靈敏的人，泡腳時要注意水溫不宜過燙，以免無形中造成皮膚傷害。

平時不論成人或小孩，要注意穿上保暖的襪子，才能兼顧健康；晚上睡前可以將雙腳浸泡在溫熱水中，水面超過腳踝10-15公分，每次浸泡約10-20分鐘，泡到雙足發熱即可，「養生十六宜」也提到「足心宜常擦」可以用雙手搓熱按摩足底達到保健的效果。

而另一種常見的冬季保養，就是各式燉湯進補，由於每個人體質的寒熱屬性不同，有些人喝完全身暖呼呼的很舒服，卻也有人喝完口乾舌燥地上火，醫師提醒若平時有便秘、皮膚疹、容易口乾舌燥等狀況者要慎選燉湯，避免火上加油讓原本的症狀更嚴重，民眾若有疑問歡迎諮詢中醫部門找醫師診察，以提供適當的進補建議。