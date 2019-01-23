晚餐不吃飯就會瘦？5案例「越減越胖」...原因出在這！

▲許多人認為少吃、不吃米飯就能減肥。（圖／翻攝自pixabay）

文／李佳蕙營養師

「我這次一定會減重成功，你們等著看！」你周遭是否有整天說減肥，卻越減越肥的朋友呢？今天就來教大家如何輕鬆面對減重，而不是只有嘴巴說說~首先整天說減肥，卻越減越肥，主要與減重心理層面有關，而我分成以下圖片五種：

仔細想想，你或者朋友是以上哪一種呢？

或許目前有點概念，但還是不能清楚明白自己瘦不下來的原因，讓我們仔細看看以下五種不同類型的案例吧~

飲食案例（一）認為吃得少越容易瘦：

認為減重就是要餓肚子，吃越少瘦越多，但卻是錯誤觀念，分析整體飲食發現分量都很少，而吃太少容易使身體肌肉流失，造成基礎代謝率下降，恢復正常飲食容易復胖，增加體重主要為脂肪。

飲食案例（二）吃到地雷食物不自覺：

自認為正常飲食，其實包含多種地雷食物，鐵板麵、冰奶茶、鍋貼、玉米濃湯，這些食物共同特點為澱粉容易吸油，吃這些食物當然不容易瘦，這些常見的地雷食物很容易被忽略，最後造成減重失敗！

飲食案例（三）完全不想改變飲食：

容易接受錯誤減重訊息，想要使用短期減重，並不想長期改變飲食，即使已經復胖，還是不願意著手改變，油炸容易變胖人人皆知，但總是受不了誘惑，這樣不但減重容易失敗，更有可能越來越胖！

飲食案例（四）沒有均衡飲食概念：

很認真想要減重，但沒有均衡飲食概念，導致飲食偏向單一種類，減重常常以失敗收場，分析整體飲食，主食(可可脆片、麵、蘇打餅乾、燕麥餅、通心粉)居多，只要給予正確觀念，均衡攝取六大類食物，就有機會減重成功！

飲食案例（五）認為自己是易胖體質：

容易找藉口，覺得減重失敗一定是易胖體質，並不覺得飲食有任何問題，分析整體飲食，皆屬於高熱量食物，即使只有吃一點點，一樣容易變胖，最後減重還是以失敗收場，別再說自己是易胖體質，趕快認清事實，好好減重吧！

分析完五種類型，心裡應該默默知道自己減重失敗的原因了，減重不會是明天的事情，今天就要開始執行！搞定自己的減重心理層面，勇於接受改變飲食，相信2019年你一定會減重成功，加油！

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。