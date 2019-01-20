鹽酥雞Bye！專家認證「4食物害你失眠」超雷...吃錯醒著到天亮



▲半夜睡不著覺？可能是你「吃錯東西了」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



文／營養師張惟凱

「我有淺眠的困擾，每每在睡覺時間只要有一點聲音或動靜，就很容易清醒，然後就再也睡不著了...甚至有時候很努力睡著了，起床還是很累！我到底該怎麼辦呢？」



其實我們睡眠的品質跟許多因子都有關係，我們可以回想看看是不是自己近期壓力太大，導致神經無法放鬆等等的問題。除此之外，也有可能是與你睡前所做的活動，甚至是你所吃進的東西是有關聯的！



▲油炸類食物會導致腸胃不適，還會影響睡眠。（示意圖／記者于佳云攝）

飲食上，一般在睡前應該避免以下食物，避免影響你的睡眠品質：

1.糖果、糕點等甜食：甜食會使你的血糖上升，身體需要快速將你的血糖回復到正常數值，這樣的劇烈的血糖波動進而會影響我們的睡眠品質。

2.油炸物：油炸食品含有較多的油脂，而油脂在我們體內需要花費較長的時間消化吸收，所以在睡前吃油炸食品，很有可能在我們睡覺時，腸道然在不斷的運動，導致我們睡覺時腸道不適等等問題，而影響我們的睡眠。

3.含咖啡因的食物：咖啡因會使我們身體交感神經興奮，使我們不易有睡意。像是太陽下山後，避免巧克力、咖啡、茶飲料、碳酸飲料等等含咖啡因的食物，降低其影響我們睡眠品質的可能。

4.睡前避免過多的水分或飲品：睡前過多的水分補充會導致我們在睡眠時產生尿意，因而容易打斷我們的睡眠。



▲在睡前喝杯溫熱的牛奶，對於失眠的人來說是不錯的選擇。（示意圖／記者宋良義攝）

在飲食上，一天當中你可以選擇色胺酸及B群含量較豐富的食物，如下：

1.香蕉、奇異果、乳製品：

這些食物當中含有豐富的色胺酸，而乳製品更含有豐富的鈣質，可以幫助我們神經放鬆，在睡前三十分鐘前，你可以喝一杯溫熱的牛奶，或者香蕉牛奶，甚至是奇異果牛奶都是不錯的選擇。

2.堅果類食物：

堅果類食物含有礦物質（鎂、鋅），這兩種礦物質可以幫助我們穩定神經，在情緒穩定的情況下，不論是要睡眠休息，或者是專注於手邊的工作都是很有幫助的唷！建議可以在下午或者晚飯後吃些堅果，一天只需要吃一個白色免洗塑膠湯匙的量就足夠了，吃過多也會容易導致身體獲得過多的熱量喲！

本文經授權轉自：新營養食代【6個『搶救睡眠』你不可不知道的事！】