好男人把不到妹？專家神解「爛咖讓女生放心」...原因曝光網心碎



▲你有聽過「男人不壞，女人不愛」卻沒想過背後的原因嗎？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

文／約會診療室

延續我們之前關於為什麼壞男人比你更吸引女人？抱怨的內容是所有的好女人都選了壞男人，而可憐的好男人都被遺忘。

我幾乎可以聽到救護車的聲音。

希望你在之前的文章裡，有發現關於這種受害者心理的錯誤，並瞭解沒有女人會真的說「請賜給我一個徹頭徹尾的壞男人！因為我喜歡傷害我自己！」那為什麼她們常常「看起來」都做出那樣的選擇呢？

為什麼她選擇那個「很明顯」就是個爛咖的人？

這是個當你認為一個女生不錯時，常常會問及的問題。通常這個女生跟你的關係處於朋友階段（friend zone），而你希望能取代她現在的對象。對你而言，你覺得自己顯然是更好的選擇，而她常常跟你一樣抱怨那個壞男人！為什麼她不醒醒，然後看到真相？對嗎？？

好吧！讓我來問問你……為何你跟她處在朋友階段？朋友階段表示你其實想跟她更近一步，但她對你的態度就像朋友，而你沒有採取任何行動。「在男人的字典裡，我們不跟有好感的女人當朋友！」

「爛咖」其實比你還讓女人放心

一個敢於說出內心想法的男人不缺朋友、炮友、情人、女朋友等，但他絕不會跟誰維持朋友階段的關係。這是因為朋友階段的關係很虛偽！這根本是基於恐懼的「謊言」。所以，如果你真正面對你的恐懼，你就不應該維持朋友階段的關係。

但如果不是這樣，如果你真的只想當她朋友，你就不應該幻想上她，讓你變成一個騙子和卑鄙的朋友。你所謂的「友誼」，其實只是你自己對她一廂情願的想法，而非彼此都清楚的共識。她根本不知道你對她的想法，你又如何宣稱你們擁有正當的關係？

比起你，「誰」和她具有更正當的關係？沒錯，她的爛咖男朋友！為什麼？因為她知道他就是個壞男人！

這裡有個讓你們這些「好男人們」更震驚的消息：女人和壞男人約會，因為她們至少清楚他們的目的！她們清楚他們想要什麼，就算她們無法真正相信那些男人，至少可以從他們的行為判斷！沒錯，他可能看起來沒什麼禮貌，他可能說謊，他可能隱瞞什麼……但至少他言行一致。至少她知道自己跟什麼樣的人在一起，她可以從他的表現就知道他的想法。

跟那些說想跟她們先當朋友的男人們比起來，坐到屁股都痛了卻連上床的機會都沒有－通常這就是友誼的代價。這種情況比起被她早料到的壞男人甩了，對女人來說傷害更大、更糟糕。

這些清楚說明為何「好男人」的舉止並不會讓女人覺得比壞男人可靠。好比你說某個人是壞男人，而真正的他就如同表面所展現那樣；但一個「好男人」則可能是（並且常常是）隱藏起依賴型性格，當談戀愛六個月到兩年時越來越嚴重，最終彼此傷害而分手。比起在三週的曖昧期之後，他不再回她的電話，還更為慘烈。

開始想像那個畫面了嗎？



▲可以當讓人愉快的人，但千萬別當好男人。（圖／達志／示意圖）

為什麼不要當「好男人」？

如果你是個「好男人」，你真的必須讓自己有所改變，尤其是那些不具吸引力的行為。如果你需要擺脫「好男人」的標籤，你可以試著當個「友善」、「不錯」、「令人愉快」的人，『但』絕對別當好男人。



你任意使用「好」這個詞，而真正的好人們做善事，僅僅只是那讓他們感到快樂。他們做這些並非希望獲得認同，或是獲得回報。這表示當個好人只是你想要這麼做，當你「不想」就不需要這樣做。這跟她是否讓你性慾大發一點關係也沒有。

我常常聽到有些人說：「你說的不對！我跟她無話不談！我直接、清楚，而且坦誠，但她『還是』跟那個壞男人約會！事實上，我覺得她男朋友搞不好是個徹底的虐待狂，而她『還是』會跟他在一起！到底是為什麼？」

好，我感受到你的痛苦了。我們都看過女生和糟糕的男朋友在一起，完全忽略在她眼前的其他選擇。兄弟，很抱歉我要跟你說，有一大把「其他」理由顯示那個女生不適合你。

如果她的前幾任都是爛咖，那你要小心了

多數的女人在交往過壞男人後，不會再重蹈覆轍。她們因為特定的原因、時間或是場合而選上壞男人。或是她們不小心陷入一段爛感情當中，之後下一次會更加注意以避免。她們「不會」故意選擇那些讓她們生活陷入慢性惡化的人。

所以當你看到一個女人陷入那樣的情況時，極大可能是當中有嚴重的問題！

如果有明顯受到暴力虐待的跡象，務必要向相關單位通報。這不必先告知，你應該盡最大努力讓你的朋友免於傷害。

但如果當中的問題，或者有其他更深層的私人原因，她總是不經意吸引到施暴者，而超出了你可以幫助她的範圍，那麼你應該要告訴她去尋求資源協助，然後離開。

「好男人」的個性多半依賴性重，而且黏人。

我相信一句話「物以類聚」，所以當男人描述他們喜歡的女生像是：等待被拯救、無法擺脫跟某個壞男人在一起的狀態，也是意料之中。



但如果遭受身體暴力對待，她仍堅持不放手，猜猜看是什麼情況？她也是個依賴性重，而且黏人的人！這就是為什麼她一直跟那個男人在一起的原因。

你還想跟她在一起嗎？讓我再說一次：如果你喜歡的對象跟一個壞男人在一起，並且她是自願的，那麼她就不夠勇敢地離開他。如果她曾經短暫跟你交往，那也不會如你想像那樣立刻變成歡聲笑語的美好時光。在你眼前的這個女生顯而易見有問題，那個問題是你無法解決，而既然你可能有某種英雄情結想當個好男人，你或許會認為你能夠「修復」她（你不能），這就表示你已經簽下你未來數年悲慘人生的契約，兄弟！好好享受！

這不表示女人無法很快意識到有其他的好男人存在，人們可以從過去的交往經驗當中學習與成長，但通常需要一點時間。永遠不要相信無縫接軌的愛情。當人們的對象一個「接著」一個，通常是過度依賴的象徵。

但你想偷走她對嗎？幻想她從一無所有的關係，變成跟你這樣的英雄在一起！但就像大多數的幻想一樣，進入現實後通常有必須付出的代價。



▲比起好男人，女人寧願跟壞男人在一起，讓你徹底心碎嗎？（示意圖／取自LibreStock）

總結

猜想：比起好男人，女人更寧願跟壞男人在一起

真相：一個「好男人」跟「好人」是不同的，而一個好人與「對她好」的人也不一樣。別再以為你值得怎樣的女人。

當一個「好男人」認為自己竟然比不上「壞男人」，那可能是因為（對你來說）壞男人不合常理的讓她覺得更安全。

而你隱藏在「好」的外殼之下，可能是潛藏的黏人情緒炸彈。

方法：學著勇敢說出你內心的想法。建立坦誠和可靠的氛圍，讓人們在認識你的時候，自然而然地信任你。

要求：說真話，即使那可能很嚇人或感到為難。



本文經授權轉自：《比起好男人，女人更寧願跟壞男人在一起》

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