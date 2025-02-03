「公費流感疫苗」北市還有1.2萬劑　374家醫療院所可接種

▲流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

生活中心／綜合報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世震驚各界，也讓不少民眾搶著想打疫苗以自保。台北市衛生局今(3日)表示，目前尚有約1.2萬劑公費疫苗，出生6個月以上民眾可至374家合約醫療院所施打。

春節期間國人至國內外探親、旅遊及聚會較多，加上今日起氣溫下降，將增加呼吸道傳染性疾病傳播的風險。北市衛生局指出，國內目前仍處於流感流行期，上週（1/26-2/1）全國急診類流感就診3萬2,841人次，北市3,335人次。

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衛生局強調，流感可能發生在所有年齡層，潛伏期為1至4天，傳播力強，症狀也會較一般感冒來的嚴重，高風險族群一旦感染後易併發肺炎、腦炎、心肌炎甚至死亡。接種流感疫苗可降低感染後併發重症的風險，民眾應儘速接種疫苗。

依據衛福部疾管署監測資料，去年10月1日至今年2月2日，北市累計60例流感併發重症病例，以50歲以上49例（占81.7%）為最多，另有2例為6歲以下幼童，高達9成病例未接種本季流感疫苗，其中8例死亡。

▲流感常見症狀。（圖／疾管署）

衛生局提醒，感染流感的主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、四肢無力、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等呼吸道症狀外，部分感染者會出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀。最常見的併發症為肺炎、呼吸道窘迫症候群，還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重的繼發性感染或神經系統疾病等，甚至可能出現多重器官衰竭及休克等，與一般感冒症狀不同。

因流感容易出現明顯全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，痊癒時間也較一般感冒長，約需1至2週才能完全恢復，而且容易引起併發症，甚至導致死亡，所以若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」時就須提高警覺。

衛生局建議民眾接種疫苗、勤洗手、保持室內通風，出入醫院、診所、公共場所或人多擁擠的地方應配戴口罩，如出現發燒、呼吸道症狀，建議可先使用新冠家用快篩檢測，並佩戴口罩儘速就醫，於就醫時告知醫師快篩結果，由醫師評估使用抗病毒藥劑或症狀治療。

衛生局表示，接種疫苗可降低高風險族群感染流感後併發重症的風險，目前公費流感疫苗開放出生滿6個月以上民眾接種。截至2月3日中午，北市公費流感疫苗使用率已達98%，賸餘1萬2,242劑。因接種疫苗後須2週方能產生保護力，民眾滿50歲以上或6歲以下符合流感疫苗公費對象之高風險族群，應儘速洽北市374家合約醫療院所接種流感疫苗，以降低重症及死亡的風險。

▲疾管署表示，流感疾苗目前還有20萬劑。（圖／疾管署）

今年1月1日起公費流感疫苗擴大提供全民接種，疾管署提醒，為降低感染後發生重症和死亡風險，請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種，以獲及早獲得保護力。民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。