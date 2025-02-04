以為感冒！　醫聽「關鍵4句」喊快來急診：果然流感併發肺炎

▲大S病逝震驚各界。（圖／資料照／記者徐文彬攝）



記者陳俊宏／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，意外在日本猝逝，享年48歲。急診科醫師白永嘉分享，一名朋友感冒吃藥三天完全沒改善，且「非常疲倦」、「燒退不下來」、「完全吃不下」、「呼吸很費力」。他一聽到這關鍵4句，請對方立刻來急診，果然是A型流感併發肺炎，住院好久才出院。

白永嘉3日在臉書表示，請大家再複習一下流感重症症狀：

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1、嚴重呼吸困難

可能是肺炎或急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的表現，在老年人或慢性肺病患者中常見。

2、持續高燒

發燒超過3天且未見改善。

3、意識混亂或極度疲勞

可能是低氧血症或全身性感染造成！

4、持續胸痛或胸悶

與心肌炎、心臟衰竭或肺炎有關。

5、尿量減少與嚴重脫水

導致腎功能受損，影響身體代謝功能。

白永嘉表示，他在急診看了許多的流感病人，自己也得過流感，那種肌肉骨頭嚴重痠痛和疲勞感，絕對感覺得出來和感冒不一樣！

白永嘉指出，前不久一位很要好的朋友告訴他，感冒吃藥三天完全沒改善，且「非常疲倦」、「燒退不下來」、「完全吃不下」、「呼吸很費力」。

白永嘉提到，一聽到這四句關鍵的話，「我請他立刻來急診，果然是A型流感併發肺炎，住院好久才出院。本來當天他還要出差，如果真的出差沒來看診，一定會變得很嚴重。」

白永嘉提醒，感冒若出現以上嚴重症狀，一定要就醫，不只是老人、小孩、孕婦，慢性病或是免疫力低下的人，就連平常健康的年輕人也是，越早診斷出流感，使用抗病毒藥物，才不會錯過關鍵治療時機！