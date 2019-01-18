沒錢不交往！超拜金星座女Top5「有錢便是爹」　OO沒讓網友失望



▲你也是對於盲目追求金錢的拜金女嗎？（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

有句話說「錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」，話雖如此，但生活中的所有都能用錢衡量嗎？隨著現代人價值觀越來越偏差，有些女孩盲目追求金錢與物質的享受，讓許多癡情漢不惜賠上家產，只為「買一個希望」。究竟在感情世界裡，有哪些星座女生「勢力到爆」，根據《DailyView網路溫度計》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出讓善男敬而遠之的拜金女星座Top5，男生們快睜開眼看看！

明牌至上、有錢便是爹的拜金女到底有誰上榜？

第5名：天秤女

要天秤女在愛情與麵包、精神與物質間做出選擇，真的好難！交往初期她們沉浸在幸福泡泡裡，認為只要兩人攜手沒有跨不過的坎，但日子久了，她們逐漸厭倦這種又貧又平的日子，慢慢會演變為伸手向你討錢的拜金女。

第4名：水瓶女

雖然在感情世界裡，水瓶重視心靈充實超越物質享受，但想要讓女生們有備受呵護的幸福感，男生們口袋也要有點深度。而對水瓶女來說，事業的高度是她們用來衡量一個男人是否有能力的指標，當然還要兼具寬闊心胸和上進心才行。

第3名：射手女

凡事跟著感覺走的射手女，天生血液裡就流著拜金血液，在她們感情世界裡的男主角，不外乎是顏值高、有錢或有勢。與生俱來對金錢存有一定的渴望，加上有錢就能投資事業，順勢投資自己，幫助自己更接近人生的目標，就連做起善事來都毫不手軟，這樣想起來拜金又何妨？



▲只要誰能對獅子女掏出錢，她們就和誰走得近。（示意圖／記者楊雅琳攝）

第2名：獅子女

雖然錢財帶不進棺材，但對獅子女而言，要活得有尊嚴、有面子，沒錢是不行的！獅子女是金錢主義者，只要誰有錢，能滿足自己所有慾望，能獻上名車、名牌包，她們就會和誰走得近。本身眼睛長在頭上的獅子們，瞧不起沒錢的人，因此找伴侶什麼都可以沒有，就是不能沒錢。

第1名：金牛女

果然不負眾望！金牛女奪下2018網友心中的拜金女冠軍，她們不是拜金，只是很實在，實在到讓人覺得現實，她們重視生活物質，為了讓生活能過得更舒適自在。以「有錢好辦事」為宗旨，她們認為早點表態自己的需求，戀愛效率才會高，否則就別浪費彼此時間了。

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