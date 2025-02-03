大S染流感猝逝！5族群要打疫苗　留意「5大重症」跡象

▲大S感染流感併發肺炎猝逝。（圖／翻攝自微博／大S）

記者趙于婷／台北報導

藝人大S因感染流感併發肺炎猝逝，令人震驚，今日有不少民眾也積極詢問流感疫苗接種。對此，台灣急救加護醫學會提醒流感預防與疫苗接種建議，包括「5大族群」都要接種流感疫苗，另也要留意5大流感重症跡象。

●如何預防流感？

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1. 接種疫苗

- 流感疫苗可有效降低感染風險並減輕症狀嚴重程度。

- 高風險族群接種疫苗可顯著降低住院與死亡率。

- 由於流感病毒變異迅速，疫苗須每年接種以維持保護力。

2. 個人防護措施三要點

- 勤洗手：使用肥皂與清水清潔雙手，可有效降低病毒傳播風險。

- 佩戴口罩：在公共場所可減少飛沫傳播的機會。

- 避免接觸病患：減少與感染者的密切接觸，以降低感染風險。



●哪些族群要打流感疫苗？

根據全球衛生機構的建議，以下高風險族群應優先接種流感疫苗：

1. 年長者（65歲以上）：老年人感染流感後併發重症的風險較高，疫苗接種可顯著降低住院與死亡率。

2. 慢性病患者：包括糖尿病、心血管疾病、慢性肺病（如COPD）、腎病等患者，這些人感染流感後更容易出現併發症。

3. 孕婦與產後婦女：孕婦感染流感後，發生併發症的風險較高，疫苗接種不僅可保護母體，也能提供新生兒一定程度的免疫力。

4. 兒童（6個月至5歲）：幼童免疫系統尚未發育完全，感染流感後較易併發肺炎或中耳炎。

5. 醫護人員及照護者：醫療從業人員因頻繁接觸病患，感染與傳播風險較高，接種疫苗可保護自身與病患。



●流感重症跡象？

流感的典型症狀包括「發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉疼痛和極度疲倦」，然而，當病情惡化時，可能出現以下嚴重跡象：

1. 嚴重呼吸困難：可能是肺炎或急性呼吸窘迫症候群(ARDS)的表現，尤其在老年人或慢性肺病患者中較常見。

2. 持續高燒：如果發燒超過 3 天且未見改善，可能提示細菌性肺炎或其他感染。

3. 意識混亂或極度疲勞：這可能是低氧血症或全身性感染的徵兆，需立即就醫。

4. 持續胸痛或胸悶：可能與心肌炎、心臟衰竭或肺部感染有關。

5. 尿量減少與嚴重脫水：可能導致腎功能受損，影響身體代謝功能。