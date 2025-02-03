網質疑大S被黑范夫妻傳染！醫曝「確實有可能」：得流感要少社交

▲大S、黑范夫妻日前一同參加王偉忠女兒歸寧宴。（圖／翻攝黑人ig）

記者趙于婷／台北報導

藝人大S感染流感併發重症肺炎死亡，有網友挖出1月26日大S、黑范夫妻等一群人參加王偉忠女兒歸寧宴的照片，並指出范瑋琪1月22日發文一家人都得流感，但卻在26日參加社交活動，可能因此傳染給大S。對此，醫師直言，流感潛伏期本來就是3~5天，所以時間算起來是有可能被他們傳染。

有網友在PTT八卦板問卦「脆說黑人流感，還參加婚禮？」，內文引述社群網站Threads討論串。有網友列出時序，范瑋琪1月22日在ig貼出雙胞胎兒子得A型流感住院照，稱「全家都病懨懨的」。1月26日黑范夫妻就一起參加王偉忠女兒歸寧宴，還和大S開心合照。1月29日大S就出現咳嗽症狀，2月2日就因流感併發肺炎病逝。該名Threads原PO寫道：「然後流感潛伏期剛好3~5天，所以…？？？」

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▲網友列出時序，引發討論。（圖／翻攝Threads）

對此，台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，流感潛伏期本來就是3~5天，久一點6、7天都有可能，所以算起來時間是有可能被他們傳染的。

蘇一峰說明，流感從有症狀出現前1、2天就有傳染力，接下來會開始咳嗽、流鼻水，傳染力會達到高峰，通常有9成患者都會發燒，要等到發燒後傳染能力才會慢慢下降，所以算起來染流感1～2周都有傳染力。

蘇一峰提醒，臨床上很常叮嚀流感患者，要跟家人保持距離，外出也要戴口罩，要記得保護別人，除了家人是最容易被傳染，參與社交活動也很容易傳染給別人，所以得流感還是要減少社交活動。

▲范瑋琪1月22日發文，透露雙胞胎兒子得A流住院，「一家人都病懨懨的」。（圖／翻攝范瑋琪IG）