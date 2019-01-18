寶貝最好惹！情侶FB「5種放閃法超討厭」　單身狗：就不要分手



▲愛放閃的情侶幸福的模樣讓人羨慕，卻也讓單身狗氣噗噗：就不要分手！（示意圖／Pixabay）

文／艾姬

甜蜜蜜的熱戀情侶和神仙眷屬，常會如何放閃傷害單身男女孤單脆弱的心呢？以下列出臉書閃瞎別人的五大惡行自打臉一下，順便幫身邊可憐的單身朋友出一口氣！（話說，人家閃他們的，妳們不要看不就好了嘛！揪咪～）

1.有種就不要分手之甜蜜自拍

臉貼臉自拍，嘴對嘴親親，露出幸福洋溢的笑容。這兩個人真的很愛對方，多麼大方地宣告他們的愛情！

單身男女心中的OS.是：已經知道你們在一起很恩愛，但這種照片有必要常常公開在臉書上打廣告嗎？你們留給自己欣賞不好嗎？有種妳就不要分手，否則以後還要花很多時間刪照片吧！

2.感人告白情書大公開

無論是突然的感觸，還是愛情裡的喜怒哀樂，衝突後的道歉，感動與感謝的心情。這個人就在妳旁邊，但妳想對他說的話卻是寫在臉書上面。

單身男女心中的OS.是：妳幹嘛不直接跟對方講完就好了，一定要公開在臉書上？然後他還會在訊息下留言回應，你一言我一語閃過來閃過去的，早知道就不要按讚了。

3.喜歡嗎？老公買給你

收到禮物，禮物的貴重程度和放閃程度成正比。為什麼？人性啊！妳不會把情人或老公送妳一包牛奶糖的照片放在臉書上，但絕對會把他送妳一個名牌包的照片放上去。

單身男女心中的OS.是：是怎樣？愛炫耀！有人養了不起喔？我也可以自己賺錢買名牌包，只是我懶得放照片。以後生養小孩要花很多錢，而單身的我要買幾個就買幾個包，等著瞧！



▲不管是交往滿一個月、滿半年或一年，都要在臉書放閃建立里程碑嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

4.交往天數記錄，細數對方的好

交往滿一個月，交往滿三個月，交往滿六個月，交往滿一年……，灑花轉圈圈放煙火！每個階段好像是一個里程碑，還要細數對方的好，最後感言不外乎是要珍惜彼此、一起幸福走下去，這則訊息通常會收集很多的讚和祝福。

單身男女心中的OS.是：阿不就好棒棒，積八點（集滿八點的意思）換結婚證書一張……。

5.打卡、打卡、打卡！吃喝玩樂黏TT

走到哪裡都要留下情人的足跡，臉書打卡不忘把對方標籤在一起，代表兩人吃喝玩樂黏TT，有人陪伴真好！

單身男女心中的OS.是：上班日的旅遊照、深夜裡的美食照、情人節的約會照，可以並列為臉書三大機車貼文嗎？何況有吃喝玩樂又有情人，還真是騎機車環島地閃瞎大家！

好吧，說歸說，誰叫你們是我的臉書朋友，只好帶上墨鏡祝福你們幸福快樂！

到這裡找艾姬……

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