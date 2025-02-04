打流感疫苗還中鏢？　醫「3原因」示警

▲不少人認為「打流感疫苗還是會中」，何必挨這一針？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

大S因流感併發肺炎猝逝，消息震驚各界，也掀起一波搶打疫苗之亂。急診科醫師翁梓華透露，在這個冬天的急診室裡，自己就接過不只一個年輕人因流感併發重症肺炎插管、甚至放葉克膜的故事。對於有民眾質疑「打疫苗還是得流感」，他分析3大原因，強調疫苗並不能完全讓我們不感染流感，但能有效降低住院或嚴重肺炎的機率。

翁梓華醫師在粉專指出，每到冬春季節，流感都是威脅健康的大敵，然而每當在診間問患者「有沒有打流感疫苗」時，常會得到對方回覆，「流感其實就是身體稍微不舒服了一點，不打也沒關係吧？」讓他聽了直搖頭。他表示，不少民眾以為接種疫苗後能百毒不侵，怎料打完沒多久後重感冒、快篩流感陽性，內心忍不住抱怨「早知道就不打了…」。

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▲醫師強調，接種流感疫苗的目的在於避免重症及降低住院率。（示意圖／視覺中國）

翁梓華整理「打流感疫苗還中鏢」3大常見原因：

1.人體免疫建立需要時間：一般來說，施打疫苗後要2～4週才能建立足夠的抗體對抗流感，如果在還未建立足夠抗體前接觸到流感病毒，還是可能會中。

2.流感病毒變異快，疫苗不一定有涵蓋到：流感疫苗的製造方式為醫學科學家先利用雞蛋進行病毒培養，並根據病毒變異型態預測出「最可能流行的病毒株」所批量生產的「非活性疫苗」，這時候可能會有「沒猜中」的機率，像是2024～2025年台灣、日本流行的H1N1病毒株是有猜中的，防護力效果就會比較好，但流感病毒有分A型與B型，如果有一型沒猜中，仍會有得到的機率。

3.即便猜中流感是哪一隻，還是可能會感染：根據2023年發表於臨床感染疾病的論文指出，流感疫苗能降低感染率；也有研究指出，流感疫苗能夠降低21%居家內傳染的機率，但並非降到零，因此即便打了疫苗、猜中病毒株還是可能會感染流感。

翁梓華強調，流感疫苗在醫學上最重要目的，其實是要避免重症及住院率。研究指出，施打流感疫苗，能降低約60%因流感併發症（休克、喘、敗血症等）而住院的機率。此外，多篇醫學研究統計顯示，流感疫苗能有效降低40～60%感染者的肺炎重症機率。

翁梓華根據新聞報導與臨床經驗表示，像大S這類重症「不限於老人」，在2024～2025年這段期間，他至少碰過3、4名因流感肺炎重症啟動葉克膜的30～50歲年輕個案。