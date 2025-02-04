大S「染流感泡溫泉」恐惡化病情！　醫：讓身體系統中毒

▲大S在日本病逝。（圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因流感併發肺炎於日本猝逝，享年48歲，消息曝光後震驚各界。據悉，大S出發日本前就已經身體不舒服，一行人前往箱根泡溫泉，之後身體狀況並未好轉，於2日離世。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒示警，流感患者不建議泡溫泉，該動作可能抑制免疫反應，「那些熱氣蒸騰，不是排毒，當下是造成身體系統中毒。」

黃軒醫師在粉專發文指出，很多人都以為溫泉的熱氣可以排毒，事實上感染流感就不建議這麼做，原因是溫泉高溫會影響體溫調節、使身體負擔增加，甚至引發中暑或脫水；且得了流感期間，身體正在對抗病毒，泡溫泉可能加速代謝與心率，導致疲累感加重。

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此外，還可能使呼吸系統受影響。黃軒解釋，流感可能引起喉嚨痛、咳嗽、鼻塞，而溫泉的高濕度環境則恐使氣道分泌物增加，導致呼吸困難或痰液堆積，而對於本身有氣喘或慢性支氣管炎的流感患者，可能因泡溫泉而誘發支氣管收縮，造成喘息或呼吸不順。

▲醫師強調，感染流感的患者不適合泡溫泉，恐加重病情。（示意圖／視覺中國）

不僅如此，黃軒也說，泡溫泉時因與他人近距離接觸，容易將病毒傳染給他人，特別是在密閉或人多的溫泉池。而溫泉設施的毛巾、座椅和浴池邊緣都可能有病毒殘留，增加他人感染風險。

黃軒警告，泡溫泉還可能抑制免疫反應，當身體處於高溫環境，免疫系統的反應可能被抑制，導致康復時間延長、甚至惡化病情。此時患者可能免疫力下降，促使細菌感染，如肺炎、鼻竇炎等併發症發生。

黃軒建議，一旦得了流感的患者，要避免泡溫泉，應多休息、讓身體專注於對抗病毒；多喝溫水、避免脫水；可熱敷或泡腳以促進血液循環；避免前往公共場所，以防傳播病毒。待病情完全康復後再考慮泡溫泉，以防復發或產生併發症。

胸腔內科醫師蘇一峰也發文提醒，流感發病全身系統性發炎時，應該早點以點滴、藥物治療並補充水分，如果泡溫泉流汗脫水，反而會加重病情。