國際「4地」疫情上升！疾管署曝各國「流感病毒株」

▲疾管署提供流感國際疫情。（圖／疾管署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

大S感染流感併發重症肺炎死亡，震驚社會。對此，疾管署下午緊急召開記者會說明疫苗庫存和國際疫情，提醒民眾亞洲國家目前流行型別都是A型的H1N1，包括「香港、歐洲、美國和加拿大」的流感疫情都有上升趨勢，其中韓國雖然疫情下降，但仍高於閾值，而目前國內流感疫苗只剩約20萬劑，要接種的民眾要盡快接種。

根據疾管署最新統計，本流感季自2024/10/1起截至2025/2/2累計641例（599例H1N1、24例H3N2、9例A未分型、9例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占54%），另死亡病例累計132例（127例H1N1、3例H3N2、2例B型），確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

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而在國際疫情方面，疾管署副署長曾淑慧表示，亞洲國家和歐洲目前流行型別都是A型的H1N1，美國是H3N2和H1N1，加拿大則是H1N1，日本跟中國目前疫情是下降趨勢，韓國雖然下降，但還是高於流行閾值，香港和歐美則有上升趨勢。

另在國內流感疫苗目前僅剩約20萬劑，曾淑慧說，目前總計有3073家醫療院所還有流感疫苗庫存，包括25家醫學中心、84家區域醫院、231家地區醫院和2692家診所。

曾淑慧提醒，目前預估這周就醫人次還會上升，但是否會超過16萬多人次，還要持續觀察，疾管署也提供QR code給民眾確認醫療院所疫苗剩餘量和接種服務。

▲民眾可先掃QR code確定合約醫療院所接種服務。