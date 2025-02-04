流感「1情況」年輕人反成高危險群！　醫：不是撐一撐就好的病

▲大S徐熙媛在日本東京病逝。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

女星大S因流感併發肺炎，2日於日本驟逝，外界震驚流感為何能在短時間內奪走一條生命。對此，基因醫師張家銘說明，健康的年輕人有時反而比年長者病得更嚴重，這與免疫系統的過度反應有關，當免疫風暴失控，強壯的身體反而成了高風險族群。他提醒，流感不是「撐一撐就好」的疾病，所有人應預防流感、及早治療，才是保護自己的關鍵。

張家銘醫師在粉專指出，流感病毒每年來襲，多數人經歷發燒、喉嚨痛、全身痠痛後慢慢痊癒。但對部分人來說，這不只是一場普通的感冒，而是一場「肺部危機」。他進一步解釋，病毒進入人體後，會鎖定肺泡上皮細胞，特別是負責修復與維持肺功能的II型肺泡細胞。它透過血凝素（HA）與唾液酸受體結合，成功入侵細胞並開始大量複製。

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張家銘表示，當病毒擴散時，免疫系統會立刻啟動防禦機制。肺部的巨噬細胞與上皮細胞透過RIG-I、TLR3等受體偵測病毒的存在，釋放發炎信號，號召免疫細胞前來作戰。然而，免疫系統並不總是能精準控制攻勢，當反應過度時，就會帶來致命風險。

▲醫師示警，對某些人而言，流感不只是一場普通的感冒，而是一場「肺部危機」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

「免疫風暴失控，肺部變成戰場。」張家銘說，年輕人免疫力較強，當身體發現病毒入侵，會立即釋放大量細胞激素對抗病毒。然而，當這些發炎物質過量時，免疫系統就會陷入「自我攻擊」的狀態，不只針對病毒，連健康的肺泡細胞也一起摧毀。

張家銘強調，這就是所謂的「免疫風暴」，會導致肺泡水腫、血管滲漏，肺部開始充滿發炎液體，使氧氣交換困難，最後發展成急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。這時，患者的症狀不只是高燒，而是喘不過氣、血氧快速下降的危險狀況。有時這些變化來得太快，可能在24～48小時內從輕微咳嗽進展至嚴重呼吸衰竭，「這也是為什麼有些年輕人得流感後，病情會突然惡化，甚至需要插管、葉克膜搶救。」

張家銘指出，當免疫風暴摧毀肺部的屏障，細菌便趁機入侵。流感病毒不只是直接攻擊肺泡細胞，還會破壞氣道的天然防禦機制，例如影響纖毛運動，使得原本應該被清除的細菌滯留在肺部，增加繼發細菌感染的風險。

張家銘提醒，每年因流感併發症住院甚至死亡的人數比想像中多，當病毒引發免疫風暴、肺部發炎失控，再加上細菌感染，短短幾天內就可能讓人從健康狀態轉變為危及生命的重症患者。他藉此示警，流感不只是感冒、不是「撐一撐就好」的疾病，年輕人也不是天生免疫，千萬別輕忽它的殺傷力。