全台一天打掉4萬劑流感疫苗！邱泰源：國內疫情最快下周平穩

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

大S因染流感併發重症肺炎猝逝，造成全民搶打疫苗。對此，衛福部部長邱泰源表示，公費疫苗還剩16萬多劑，希望年紀較長、有慢性病高風險族群趕快接種。至於是否會加購，他則回應，防疫政策是滾動式修正檢討，依據疫情變化，預計下周或下下周台灣疫情就會平穩。

衛福部統計，昨天全台流感疫苗剩餘約20萬劑，今天則剩下16萬劑，相當於一天之內就打掉4萬劑。台北市衛生局也統計，北市昨天單日接種公費流感疫苗約6000劑，目前剩約6200劑，預估將於近日使用完畢。而新北市昨日流感疫苗接種達1萬1552人，為自1月1日起開放全民接種以來單日最高量，目前剩餘3萬餘劑。

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不過仍有不少民眾反映打不到疫苗，邱泰源今上午表示，目前公費疫苗剩16萬多，各醫療院所準備的流感疫苗可以適當應用，希望由年紀較長、有慢性病高風險族群趕快使用，民眾也要注意身體症狀，希望全國醫療院所提高警覺，回國、有流感症狀者都要特別留意。

至於是否有可能加購流感疫苗，邱泰源則回應，防疫政策是滾動式修正與檢討，依據疫情變化，預計下周或下下周台灣疫情就會平穩，而且目前抗流感藥物還有兩百多萬份，相當充足。