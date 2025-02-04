流感疫苗保護力雖非100%　但可有效降低重症與併發症

▲民眾排隊施打疫苗。（圖／記者賴文萱攝）

文／常春月刊

大S流染病逝消息讓國人更關注流染這件事，流感好發季節北南半球不同，以南半球而言，約在每年6月至9月間，而北半球約在每年11月至隔年3月期間。

台灣基層醫療協會理事長林應然指出，世界衛生組織於每年2～3月及8～9月開會，分別決定北半球和南半球生產流感疫苗病毒株的選擇，具全球一致性，並建議施打流感疫苗的族群。

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國內流感疫苗是根據世界衛生組織每年對北半球建議更新流感病毒株組成，使四價疫苗包含4種不活化病毒，分別是2種A型及2種B型。林應然舉例，如果預測將流行H1N1及H3N2，四價流感疫苗就包含一種A型H1病毒株，一種A型H3型病毒株，以及2種B型流感病毒株（維多利亞株及山形株），防護效果也比三價流感疫苗來得高。

流感疫苗保護力，最高可達80％

林應然強調，接種流感疫苗是預防流感最有效的方式，流感疫苗是包含目前最常流行的病毒型別，加以病毒易突變特性，接種流感疫苗後，仍有可能感染其他型別流感，雖然流感疫苗不能100％預防流感；但可大幅降低流感的嚴重度及併發症。

根據國外文獻顯示，流感疫苗保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30～80％。對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41％，入住加護病房的流感重症保護力則可達82％，對老年人而言可降低住院率50～60％、降低死亡率80％。

而6個月至未滿18歲兒童青少年族群，接種流感疫苗保護力與成人相當，幼兒完整施打流感疫苗可降低因流感引起的住院率達7成，對於抵抗力最差的6～12個月嬰兒預防感染流感的效果也有8成。

林應然進一步說明，流感疫苗的保護效果，需視當年疫苗株與實際流行的病毒株型別是否相符，一般來說，保護力會隨病毒型別差異加大而降低。根據國外文獻指出，流行病毒株與疫苗株吻合時，疫苗保護力約為40～60％，疫苗株不吻合時平均估計保護力約為30～50％，因此即使流感疫苗株與流行型別不吻合，接種流感疫苗仍能提供一定程度的保護力。

保護效果遞減，每年都要打流感疫苗

林應然表示，由於流感病毒極易產生變異，幾乎每年流行的病毒株都會稍有不同，對不同抗原型病毒保護效果減低，即使病毒未發生變異，疫苗成分相同，接種流感4～6個月後，保護效果即可能下降，通常保護力一般不超過一年，為維護自身及家人的健康，建議每年都要接種流感疫苗，是全球一致性的作法。

一般接種流感疫苗後，需要2星期才會產生足夠抗體的保護力，建議65歲以上長者、5歲以下嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全者，以及罹患氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等慢性疾病，或是BMI≧30者等高危險族群，應於10月流感疫苗開打後，儘早接種疫苗，讓整個流感季都有保護力。

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