網瘋傳「金針菇減肥法」脫油狂瘦！營養師激推：每天吃X把最剛好



▲你喜歡吃金針菇嗎？它的高膳食纖維連營養師都愛。（示意圖／翻攝百度百科）

記者李佳蓉／採訪報導

天氣冷就想吃火鍋，而鍋物裡的最佳配角怎能錯過吃起來清爽又鮮甜的「金針菇」呢？不僅味美價廉，有研究發現，一週吃3次金針菇，罹患胃癌機率比沒吃的人少了34%。過去在日本也曾吹起一股金針菇、金針菇茶減肥風潮，讓它一度成為熱門養生減肥聖品。膳食纖維豐富打擊便秘，又含有亞油酸能幫助燃脂，減少內臟脂肪堆積，就連營養師趙函穎也推薦。

吃菇菇對健康好，其中效果最顯著的莫過於金針菇了！晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，金針菇為高纖蔬菜，平均每100公克裡含有2.3公克膳食纖維，尤其菇類的纖維較難被胃酸破壞，因此相較一般蔬果更能刺激腸胃蠕動，幫助排便。同時它還富含蛋白質、碳水化合物，加上每100公克僅含有22卡的熱量，成為許多網友心中的減肥神器。



根據《早安健康》指出，日本醫學博士推薦，吃金針菇能有效預防心腦血管疾病、糖尿病，還能幫助燃脂，以減少內臟脂肪堆積，甚至還有類似「運動的減肥效果」！不僅如此，日本國立癌症研究中心的調查研究也發現，一週吃3次金針菇的人，罹患胃癌的機率比沒吃金針菇的人竟少了34%。



▲火鍋裡的金針菇是許多人喜歡的蔬菜之一，咕溜的口感讓人一吃就上癮。（示意圖／記者黃克翔攝）

趙函穎解釋，金針菇裡含有「亞麻油酸（亞油酸）」、「次亞麻油酸」，其為人體不能自行合成之必需脂肪酸，因此需靠飲食攝取，吃金針菇即具有「吃好油帶壞油」的效果，「胖的人三週腰圍大概可以小2吋」，雖然金針菇可直接幫助燃脂，但因每100公克裡含有的亞麻油酸僅含有130毫克，因此效果有限。她解釋，金針菇的功用仍在於「多醣體」能提升免疫力，高含量的膳食纖維能幫助清除腸道廢物及內臟脂肪；此外，還能幫助血液循環、避免心血管疾病及腦中風。



金針菇豐富善食纖維可幫助排便，又因為細胞壁的紮實結構「幾丁質」，不太容易被人體分解，因此又稱為「明天見」，常常今天吃下肚，明天出現在糞便裡。過去曾有英國研究顯示，金針菇裡的幾丁質要用攝氏390度高溫才會慢慢解體，因此有專家建議在烹煮食，可適量加入酸性物質以幫助分解。

至於過去曾風靡一時的「金針菇茶」據說有名44歲婦女只喝了兩週，內臟脂肪減少20%。其作法為將生金針菇根部切除並撕開，平鋪於盤子上在太陽下曝曬3天，呈現金黃色即可，接著將乾燥金針菇切碎（或用調理機絞碎），裝進保鮮盒冷藏，要飲用時再把5公克金針菇粉放入保溫瓶，注入300～500c.c.熱水，一同靜置30分鐘即可攪拌飲用。



▲金針菇可以取代白麵條食用，高纖低卡幫助排便。（示意圖，與新聞無關／取自鼎王官網）

趙函穎分享，過去門診中曾有學生仿效，將生的金針菇曬乾切碎後冷藏，每天加開水飲用5～10c.c.，沒想到竟上吐下瀉送急診，被確診為急性食物中毒。她認為，「一次喝一點點，纖維量很少作用不大。且加上金針菇沒煮熟，製作過程中可能暴露於空氣受到大腸桿菌汙染」。因此提醒，想要達到減重效果，還是攝取高膳食纖維、高多醣體纖維的金針菇，尤其金針菇口感像麵條，因此平時她在煮火鍋食也會丟點金針菇取代白麵條，再加入各式蔬菜及玉米、地瓜補充好的澱粉。

趙函穎提醒，攝取金針菇時，還可搭配番茄、紅蘿蔔，或是黃椒、玉米筍、木耳等各色蔬菜菇類，「各種蔬菜都能幫助你瘦身，膳食纖微降低膽固醇，幫助你排便順暢」，因此建議每天可吃「金針菇本人」2～3把不成問題。但也提醒若你本身患有嚴重便秘，仍建議要多喝水，找到適合自己的減肥法才是長久之道。此外，由於菇類熬湯普林含量高，因此吃太多小心有痛風發作的疑慮，若有相關疾病者，仍建議不要每天狂吃，應均衡補充各種蔬菜。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG