一週瘦2公斤！「味噌湯減肥法」營養師激推　防癌還能終結便秘



▲你也喜歡喝味噌湯嗎？超豐富營養竟也是減肥聖品。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／採訪報導



寒冷冬天讓人好想吃火鍋、吃拉麵等熱呼呼的食物暖暖身，但在冬衣遮蔽下肉肉一坨一坨長實在太崩潰嗎？營養師趙函穎激推想要瘦身不妨試試超暖身「味噌湯減肥法」，她說有門診學生一週就瘦2公斤，且終結便秘天天排便順暢。就連日本名瘦身專家和田清香也說，味噌不僅幫助代謝還能燃燒脂肪，不妨來試試看吧！

味噌是日本百姓心中促進健康的營養食品，甚至有句俗諺說「味噌是醫生殺手」、「有味噌就沒醫生」！晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師接受採訪時指出，味噌主要成分為大豆，經發酵後有益腸胃健康，且大豆本身含有優良蛋白質、膳食纖維，多種礦物質如鐵、鈣、鉀、磷，維生素B群、卵磷脂及可舒緩女性更年期不適症狀及養顏美容的大豆異黃酮，能預防婦科常見癌症，是營養價值豐富的寶庫。



▲味噌由大豆發酵而成，含有豐富蛋白質、礦物質及大豆異黃酮等豐富營養。（示意圖／記者李佳蓉攝）

趙函穎說，味噌湯是「減醣料理瘦身食材」，平均一碗味噌湯的碳水化合物含量低於4公克。大豆經由發酵後產出的味噌，有助營養成分消化吸收更為順暢，也能將大豆原有營養發揮最大效果。此外，本身屬豆製品的味噌含有「植物性固醇」，能降低體內壞膽固醇（LDL），並提升好的膽固醇（HDL）。

大豆製成的味噌不僅營養豐富，還具有減肥效果。趙函穎說，門診曾有一名學生早餐愛喝玉米濃湯，晚餐則是10顆水餃搭配酸辣湯，一週僅排便一次患有嚴重便秘。在調整飲食後將酸辣湯改為味噌湯，搭配烤魚、山藥手捲等減醣瘦身日式料理，只喝1週味噌湯就成功瘦了2公斤，且天天排便順暢。她說，味噌湯自己煮也很簡單，在市售味噌的挑選上，她建議選擇低鈉、低鹽，避免有麩胺酸等額外添加物的日式味噌較健康。



▲光喝味噌湯覺得無趣嗎？趙函穎分享可以加入什麼好物增添營養與風味。（示意圖／記者嚴云岑攝）

只單喝味噌湯覺得好無聊？趙函穎建議，可依個人喜好添加高纖、能幫助排便的海帶、昆布，搭配鮭魚、豆腐、小魚乾增添風味也補充鈣質、蛋白質，此外，還可以搭配大量大白菜、紅蘿蔔等蔬菜燉煮，補充膳食纖維，且蔬菜裡含有鉀，也能幫助高鈉味噌的代謝。

由於味噌鹽分高，因此趙函穎建議，在喝完味噌湯後，可多喝300～500c.c.的水，可利尿消水腫，本身患有腎臟疾病、高血壓心血管疾病及水腫體質者，也建議在喝完湯後再補充一杯水。近日天氣冷，早上起床來碗熱熱的昆布小魚豆腐味噌湯，取代早餐店奶茶，也可另外搭配一顆番茄、水煮蛋或是地瓜，就是很棒的早餐。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。



趙函穎營養師部落格、Youtube