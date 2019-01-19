無聲癌奪命！「食道癌6大症狀」要小心　腫瘤塞喉嚨...致死率高



▲當覺得喉嚨卡卡、吞嚥困難時，要小心是否為腫瘤太大而影響。（示意圖／記者趙于婷攝）

圖、文／健談

食道癌屬於腸胃道癌症之一，但與腸癌、胃癌相比，預後與存活率都較差。高雄醫學大學附設醫院血液腫瘤科主任蘇裕傑醫師表示，正因食道癌早期症狀並不明顯，若患者等腫瘤大到影響吞嚥才就診，卻往往已是晚期，因此治療相對困難，同時也提高了此病的致死率。



▲食道癌的6大症狀，即早發現即早治療。（圖／健談授權提供）

食道癌早期的症狀並不明顯，蘇裕傑醫師補充，小腫瘤不會影響飲食吞嚥，也不痛不癢，因此極易被人所忽略；然而，當腫瘤大到佔據食道的一半時，就會開始顯著影響吞嚥，但卻可能因腫瘤過大難以根治，而增加疾病的致死率。

蘇裕傑醫師解釋，當腫瘤體積越來越大時，患者會逐漸感到喉嚨有異物感、吞東西卡卡的，吃東西容易嗆到、咳嗽；剛開始患者可能會覺得難以吞嚥固體食物，漸漸地連半流質、流質食物都難以下嚥。正由於進食不易，患者往往會在短時間爆瘦，這也是值得留意的警訊之一。

到食道癌晚期時，患者不僅難以進食，也可能會出現吐血、咳血，甚至因食道出血而出現黑便的狀況。若腫瘤範圍擴大而侵犯喉部神經時，則會出現聲音沙啞的問題；若腫瘤侵犯到氣管，病患會有反覆肺炎的狀況，若腫瘤侵犯到上腔大動脈時，就可能會導致大出血，這些都是造成死亡的因素。此外，目前對於復發的食道癌也沒有很好的抗癌藥物，這讓此癌病的治療困難度更為提高。

蘇裕傑醫師提醒，若出現上述症狀切莫輕忽，建議儘早就診檢查，以期能早期發現病灶、早期治療為佳。

食道癌相關問題，建議諮詢「血液腫瘤科、肝膽腸胃科、消化內科」

諮詢專家：高雄醫學大學附設醫院血液腫瘤科主任蘇裕傑醫師

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