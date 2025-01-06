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業務男「粉色蜈蚣」爬滿手　醫師警告3類人罹患風險高

▲業務男「粉色蜈蚣」爬滿手，醫師警告３類人罹患風險高。（圖／仁愛醫院提供）

▲業務男「粉色蜈蚣」爬滿手，醫師警告３類人罹患風險高。（圖／仁愛醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名52歲汽車業務游姓男子，近幾年來身體飽受紅腫、抽痛、發癢困擾，猶如粉色蜈蚣爬滿手臂，他也因此不敢穿短袖見人，工作更大受影響，造成業績下滑。後來游男到大里仁愛醫院皮膚科門診評估，每月接受局部類固醇注射及冷凍治療，加上外用藥膏，半年後多數病灶已恢復平坦，也不會抽痛，讓游男終於恢復自信，全力衝刺業績。皮膚科醫師薛聿涵也提醒深膚色者、年輕人及有蟹足腫家族史者等罹患風險高，若發現疤痕有異常增生跡象，就要注意。

▲業務男「粉色蜈蚣」爬滿手，醫師警告３類人罹患風險高。（圖／仁愛醫院提供）

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▲薛聿涵表示，蟹足腫是一種由結締組織過度增生引起的皮膚病變，通常由傷口癒合異常引起。（圖／仁愛醫院提供）

薛聿涵表示，蟹足腫是一種由結締組織過度增生引起的皮膚病變，通常由傷口癒合異常引起，可能的誘因包括外傷、手術傷口、針劑注射、打耳洞及青春痘。當皮膚受損後，纖維組織過度增生，生成過量膠原蛋白，導致疤痕逐漸擴大，超出傷口邊界。特定族群如深膚色者、年輕人及有蟹足腫家族史者風險較高。常見的誘發部位包括胸前、肩膀、耳垂與背部等較易受壓、拉扯的部位。

薛聿涵強調，預防蟹足腫需從日常生活著手，尤其是曾有病史的患者，首重避免皮膚受傷，並避免不必要的外科手術、紋身與打耳洞。若有傷口應及時處理，癒合期間避免過度拉扯或刺激，發現疤痕有異常增生跡象，應立即就醫，及早接受治療。

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關鍵字： 蟹足腫 大里仁愛 皮膚科

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