失智症確診率低！醫揭「2大關鍵」這警訊超容易被忽略！

▲失智症確診率低，調查發現，僅5%的民眾認為自己對失智症有完整認識。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大家都知道「失智症」這個疾病，但卻很少人可以快速察覺徵兆，導致確診率低！根據調查，僅5%的民眾認為自己對失智症有完整認識，而且高達54%的人忽略「對生活突然失去興趣」是一項失智症警訊；另外，更5成7認為對於自身或身邊長輩來說，失智篩檢的最大阻礙是「面子問題」。

屏東基督教醫院院長余廣亮今（16）日公佈今年1月剛完成的失智症認知調查結果，針對40歲以上民眾的網路調查中發現，超過5成的填答者表示，自己家中就有失智症患者或身邊曾聽過有失智症的案例。而在照護方式的選擇上，超過6成的民眾採家中自行照顧或雇請看護，其中超過6成的照顧者最怕患者發生「忘記關火、攻擊行為、迷路遊走」3大行為。

但余廣亮特別提到，雖然多數民眾都有聽過或有實際接觸失智症患者經驗，也知道健忘、重複問問題等是失智徵兆，但當問及對失智症的認識程度，高達54%的人不知道「對生活突然失去興趣」也是警訊，除了症狀上的忽略，導致篩檢率低，逾5成的人覺得失智篩檢的最大阻礙竟包含面子問題。

▲屏東基督教醫院與超商合作《及早救智》公益募款活動，由小S擔任愛心大使。（圖／公關提供）



對此，屏東基督教醫院1月開始與超商合作《及早救智》公益募款活動，愛心大使小S也出席記者會。小S特別提到，每次去探望罹患失智症奶奶時，回想奶奶過去總是充滿朝氣，現在卻是茫然空洞的眼神，不識眼前人，但自己總會不厭其煩地自我介紹，給予奶奶溫暖的回應，因為她知道對於奶奶來說，家人的支持就是她最需要的力量。

根據澳洲阿茲海默協會報告，近6成失智症患者認為，身旁的人會因為他們罹患失智症而避免和他們相處，49%的患者表示和店家溝通有困難，41%患者期盼能和社區有更多的社會互動。余廣亮強調，平時要多留意身旁長輩的情況，一旦出現類似對生活失去興趣、反覆問問題等失智症徵兆，一定要即早就醫。

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