比愛滋還毒！揭「非洲豬瘟」身世之謎...大陸疫情破世界紀錄

▲非洲豬瘟疫情爆發，專家指出，是比人類愛滋病還要更強的病毒。（圖／食力提供，下同）

文／編輯部

根據《食力》統計2018年最受Facebook網友熱議的十大食安事件排行榜中，非洲豬瘟疫情自2018年8月中國爆發了第一例之後，開始引起廣大網友關注，截至2018年12月31日，討論聲量高達397萬3769則，位居年度聲量排行第1名，數據大幅超前位居第2名的日本核食議題的96萬1836則，且目前聲量仍持續累積上升中。

非洲豬瘟會有延續性這麼高的議題討論熱度，主要是因為截至2019年1月7日，中國已有23省傳出疫情、幾乎涵蓋全國，又不斷傳出有死豬飄至金門，及從旅客夾帶的豬肉製品中驗出非洲豬瘟病毒等案例，造成人心惶惶！若病毒不慎傳入台灣，造成的損失恐難以估計！面對中國失控的疫情，台灣抵擋得住這波威脅嗎？

比愛滋病還毒！解讀非洲豬瘟的「身世之謎」

根據行政院農業委員會家畜衛生試驗所說明，非洲豬瘟病毒（African swine fever virus；ASFV）是具封套、呈20面體外型的複雜大型DNA病毒。此病毒抗酸鹼能力強，在室溫下於糞便中可存活11天，在未清潔乾淨的豬舍至少可存活1個月，在冷凍豬肉裡甚至能存活1000天！而目前非洲豬瘟無疫苗可使用，若豬隻被強毒株感染將100%死亡，只有撲殺一條路。

台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗接受《食力》訪問時甚至表示，「非洲豬瘟病毒可以說是比人類愛滋病還要更強的病毒！」賴秀穗說明，愛滋病病毒會造成人體免疫不全，但不會直接致死，不過非洲豬瘟病毒卻是會侵害豬隻體內的巨噬細胞，破壞免疫系統，還會破壞血管的網狀細胞，造成豬隻血管破裂、血液流出，讓包括肝臟、胰臟這些臟器都會出現點狀出血，直接導致個體死亡。

解讀中國疫情傳播速度 防疫專家賴秀穗：破世界紀錄！

賴秀穗分析，非洲豬瘟的病毒 1921年首次在非洲肯亞出現，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地，61年間傳播至歐洲17個國家。賴秀穗強調，過往非洲豬瘟在歐洲一年平均以100～200公里的範圍對外擴散，但中國不到半年、擴散範圍卻超過3000公里，顯示疫情控制完全失靈。

根據防檢局資料顯示，世界各國從2005年開始，國際上通報非洲豬瘟疫情的國家共有47個，以亞洲來看，目前只有中國1個國家，自2018年8月開始，非洲豬瘟自中國北方蔓延，直到2019年1月3日，已有23個省、市爆發疫情，不過目前中國官方只向世界動物衛生組織（WHO）通報104起疫情。

賴秀穗強調，中國的疫情蔓延快速，認為中國官方隱匿嚴重性，實際疫情恐怕早已超過通報的數目，看到中國這個情形，賴秀穗坦言「身為一名獸醫，為中國的獸醫感到難過與丟臉」，他表示非洲豬瘟雖然嚴重，但疫情應該是可以掌控的，不至於到這麼誇張，認為中國的防疫措施太多漏洞。也因為亞洲目前只有中國發生疫情，若中國防疫失靈，影響到周邊國家是遲早的事，鄰近的台灣更是首當其衝。

目前中國為亞洲首次發生非洲豬瘟的國家，打破97年來亞洲無非洲豬瘟疫情的紀錄，5個月間已有超過4萬頭豬隻被撲殺死亡，是全球撲殺總數99%，損失慘重攀升世界最高，疫情也從2018年8月在短短5個月內肆虐中國，賴秀穗形容「根本是破金氏世界紀錄！」

▲攜帶相關肉品入境，最高可罰100萬元。

中國豬肉產業一條龍 從源頭到加工、防疫關關失靈

賴秀穗表示，造成中國疫情肆虐的局面，可能的原因為中國豬肉產業都是長距離運輸，從一個省份運輸到另一個省可能就是幾千公里的距離，只要業者沒做到隔離管理又沒做好衛生防疫，病毒就會跟著豬隻運輸車散播到各省，且中國對內疫情資訊也不一定透明，或許養豬場也不一定有按照標準流程撲殺、銷毀病豬，如此才導致短時間內全境擴散。

另外針對為何中國加工的豬肉產品還能藏有病毒？賴秀穗表示中國豬肉產業幾乎都是「一條龍」，從飼養豬隻到製成豬肉產品都是由同一企業包辦，推測業者在染病豬隻還沒有明顯症狀或死亡時趕緊將豬隻宰殺加工，所以豬肉產品才會驗出有非洲豬瘟的病毒，也呼籲民眾切勿再將疫區肉品帶回台灣。

在中國失控的疫情狀況下，非洲豬瘟大大威脅了台灣，面對來勢洶洶的疫情，台灣又該怎麼做？

比口蹄疫還可怕！若傳入台灣 對台灣造成多大的影響？

根據行政院農委會防檢局主任秘書鄭純彬說明，台灣一年吃掉的國內養殖豬就有74萬頭，佔台灣豬肉產業的85%，若疫情侵台，台灣就要仰賴進口，更預估至少需要35年才有可能將非洲豬瘟完全根除，借鏡1997年爆發的口蹄疫疫情，直至2018年、政府每年就需要花上至少1億元來抑止疫情擴散，才終於在2018年7月1日「拔針」不再需要注射疫苗，至今半年也沒有再有口蹄疫情發生。

鄭純彬強調，有疫苗的口蹄疫尚且需要21年根除，目前台灣也還尚未被世界動物衛生組織（OIE）認定為「使用疫苗之口蹄疫非疫區」，若是沒有疫苗的非洲豬瘟侵台，對於產業與整體社會造成的經濟損失難以估計。

中華民國養豬協會秘書長張金生更表示，非洲豬瘟疫情若傳入台灣，造成的損失並非單純只是豬農，更是上、中、下游整個產業鏈的影響，預估損失產值將達2千億元！非洲豬瘟疫情不單單只是「沒有滷肉飯吃」而已，更會是台灣的經濟危機。

1997年口蹄疫台灣花了21年抗戰 沒有疫苗的非洲豬瘟該如何防範？根據賴秀穗說明，1997年的口蹄疫疫情爆發後，有許多豬農因為怕損失，於是就自行偷打疫苗，導致有病毒存在的豬隻卻因為疫苗的作用不顯現出病症，造成「好像沒有病」的假象，如此治標不治本的疫苗就打了20年。

終於在2000年至2008年政府實施口蹄疫撲滅計畫，實行不施打疫苗，但一度因政黨輪替，又開始給豬隻施打疫苗而前功盡棄，直至2016年才又開始禁止施打。2018年7月開始拔針測試，若一年內都無任何疫情傳出，台灣就可正式列入口蹄疫非疫區，這一等就是21年，然而就在這關鍵時刻，卻傳出中國的非洲豬瘟疫情，雖然台灣目前尚未傳出疫情，但要如何防範才能避免再次蒙上豬隻染疾病的陰影？

內憂外患夾擊！非洲豬瘟該如何全面防堵？

內憂1：廚餘轉型政策實行速度快得過疫情嗎？

因為廚餘是傳播非洲豬瘟的高風險途徑，養豬戶餵養來自家庭、餐廳等地的廚餘，廚餘可能就會參雜有病毒的碎肉，豬隻食用了就會遭感染，所以對於廚餘養豬政策該如何實行與轉型，一直是國內持續討論的防疫重點。

農委會從2018年8月開始執行廚餘必須高溫蒸煮至中心溫度至少90℃以上，中心溫度維持至少一小時後才可餵養豬隻。但面對中國疫情急速擴散，有許多豬場因設備資源限制未必能落實高溫烹煮，為有效防堵疫情，農委會2019年1月6日提出具體分段廚餘轉型計畫，有鑑於廚餘經過高溫蒸煮可殺滅非洲豬瘟病毒，因此對於符合環保署規定之養豬業者，仍可使用廚餘餵豬。鄭純彬補充，針對其餘因成本考量無法馬上轉型改以飼料飼養的小戶養豬農，則會由畜牧處輔導離場，或改配合使用密閉式豬舍。

農委會畜牧處家畜生產科科長江文全則表示，若全台灣2000多戶的豬農都轉型的話，飼料補貼將近要花13.8億元，但考量轉型能降低感染的風險，所以將持續推動此轉型政策。

賴秀穗表示，改為飼料養豬確實能夠大幅降低染病風險，但要全面禁止廚餘養豬是有難度的，台灣目前有50幾萬頭豬隻以廚餘餵養，佔了10%～12%，以價格高的黑毛豬來說，一年就餵養了100萬噸廚餘，廚餘養豬相較飼料養豬成本低，又能解決環保問題，若要全面實施飼料養豬需相關配套措施或分階段性實行，但也強調最需要注意的其實是飼料槽的衛生安全，才能避免豬隻吃下有病毒的食物。

政府針對不同業者狀況實施廚餘轉型而非全面退場，民間卻湧出另一波反彈聲浪，擔心不全面禁止、趁機全面退場，將可能造成漏洞。且針對農委會表示「疫情發生才全面禁止廚餘養豬」發言，台灣養豬青年聯盟更發起「禁廚餘、保台豬」活動，要求農委會立即全面禁止廚餘養豬，更有網友表示「疫情發生才禁止廚餘養豬，那不是就像若中共登陸，才會考慮訓練反登陸戰術一樣等級的蠢嗎？」

認為若真的要防堵疫情，就必須做到百分之百的決策，而非有通融例外的風險。非洲豬瘟中央災害應變中心於2019年1月9日表示，貿然宣布全面禁用廚餘，反而會讓廚餘的處理面臨問題，未經高溫蒸煮的廚餘亂竄，更會造成疫病傳染的風險。

內憂2：若因恐慌而丟棄豬屍 也是漏洞

除了廚餘養豬風險外，台灣本島近來不斷發現棄置豬屍、也在海岸發現海漂豬的案例，根據防檢局資料顯示，截至2019年1月8日，共有18件案例，其中僅有2018年12月31日金門縣金沙鎮田浦岸際、來自中國的海漂豬隻檢出非洲豬瘟病毒陽性，其餘皆為陰性，顯示台灣境內尚未發生疫情，但若隨意丟棄豬屍還是有可能導致防疫上的漏洞，防檢局也不斷呼籲民眾勿因恐慌而隨意棄置豬屍，需依照標準作業流程撥打通報電話0800-039-131，若不通報不僅造成社會恐慌，若該棄置豬屍真的含有病毒，疫情更容易散播。

內憂3：養豬場環境與運輸管制若未落實 發生疫情也難追源頭

台灣業者部分，鄭純彬說明最重要的就是人車管制，呼籲業者在出入豬場前都必須在門口踩踏30秒消毒水，並推動每週一次消毒日，嚴格控管運載車駕駛不能進入豬場，飼料車建議也要改用輸送式將飼料運入豬場，盡量隔絕人車與豬隻的接觸。

非洲豬瘟中央災害應變中心也於2019年1月8日召開專家會議，針對國內豬場上下游的盤點、豬隻運輸鏈的管控，中興大學動物科學系系主任陳志峰建議，應該要求所有車輛都加裝追蹤系統，因為如果非洲豬瘟不幸進到國內，我們必須要能有能力針對源頭做追蹤。

▲中國非洲豬瘟疫情大擴散，已遍及23省。

外患1： 旅客持續違規攜帶疫區肉製品入台

自從非洲豬瘟疫情爆發後，不斷的有旅客夾帶豬肉製品回國，2018年12月18日提高違禁肉製品入境之罰緩後，截至2019年1月7日止，邊境查獲案件數裁罰仍有20萬元46件、3萬元82件、1萬元13件，違規比例相當高！其中更已驗出10件中國肉製品含非洲豬瘟病毒，從2018年10月31日檢驗出的第1例，至2019年1月5日的第10例，檢驗出病毒的間隔天數越來越短，顯示檢測出病毒的頻率越來越高！

長期推動飲食文化教育的灃食公益飲食文化教育基金會也發出聲明表示，政府在非常時期應採取非常手段，疫情危機已相當迫近，應更繃緊神經、雷厲風行貫徹防疫措施，也要不斷向民眾宣導切勿攜帶豬肉製品回國，全民更應該要有危機意識，千萬別存有僥倖心態。

外患2：疫區豬屍隨著風向與海流一直來

另外，目前已在最接近中國的金門發現兩起豬隻屍體漂流上岸的案例，2018年12月30日在金門縣金沙鎮田浦岸際發現的海漂豬隻更檢出非洲豬瘟病毒！面對邊境管制，要如何從各個層面都嚴加把關？

農委會表示，為了確保整體產業安全，已經暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，並提高規格防疫，進行移動管制。全金門的豬場亦持續進行健康訪視，以防範任何可能的疫情發生。

鄭純彬也說明，針對船隻上也可能會有豬肉產品或廚餘問題，目前已配合海巡署加強邊境管制，加強漁船、貨輪、郵輪等廚餘管理，禁止上岸進入廚餘回收系統，豬肉製品也都不能上岸。

外患3：養豬業者兩岸間的往來也可能成為傳染媒介

賴秀穗提醒，非洲豬瘟病毒雖然對人體無害，但卻會藉由衣物、鞋底傳播，更可以在人體鼻黏膜中存活一週，所以「人」的交流管制相當重要。

鄭純彬說明，台灣有不少業者也在中國投資養豬事業，主管機關已經掌握目前約有25～35位常往來兩岸的業界人士，目前防檢局已配合移民署宣導並且發公文請業者必須做好自主衛生管理，從疫區回台後必須配合防檢局在入關時就先做到清洗鞋底等清潔措施，返家後必須與台灣豬場隔離7天，每日做好沐浴更衣等衛生清潔，在7天之後才能進入台灣豬場。

國家級警報！全民防疫切勿三分鐘熱度 疫情損失應該全額補助！

非洲豬瘟疫情延燒，面對疫情危機迫近，應更繃緊神經、貫徹防疫措施，從政府到業者再到一般民眾都應遵循防疫措施！業者必須適時通報，民眾勿私自夾帶疫區肉品，政府也要適時調整政策，以因應疫情的變化。

而賴秀穗也強調，建議若真有疫情發生在台灣，政府應該全額補助以提升業者自主通報意願，才不會發生像是口蹄疫當年有因為害怕損失而不敢通報的漏網之魚、才讓疫情迅速蔓延。賴秀穗語重心長表示，若因為了節省補助而造成疫情入侵，損失將會更慘重，切勿因小失大，非洲豬瘟防疫必須全民一起長時間抗戰，呼籲不要只是三分鐘熱度！

你應該要知道的食事

自2018年8月中國爆發了第一例非洲豬瘟疫情，開始引起廣大台灣網友關注，直至2019年1月7日中國已有23省傳出疫情，又不斷傳出有死豬飄至金門及旅客夾帶豬肉製品等案例，造成人心惶惶！若病毒不慎傳入台灣，造成的損失恐難以估計。

本文由食力food NEXT食力【史上最難纏的世紀之毒！2019非洲豬瘟這一役，台灣擋得了嗎？】授權提供