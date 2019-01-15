影／不菸女性肺腺癌罹患率飆升　醫揭關鍵原因「呼吸恐有毒」

▲肺腺癌比例越來越高，醫師推測可能和空汙有關。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

空汙是健康殺手！近年來罹患肺癌女性病人顯增加，尤其是這10年來肺腺癌比例越來越高，以「抽菸」好發為主的鱗狀上皮細胞癌比例越來越低。醫師指出，根據國外研究，即使不菸，因空汙致肺癌的約佔2至3成，推測女性肺癌發生率上升，可能和空汙、油煙等環境危害有關。

新光醫院一般醫學科徐培菘主任指出，根據院內統計，經過低劑量電腦斷層檢查的31,838例中，開刀確認肺癌267位，男性109位，不吸菸31.2%、女性268位，不吸菸 83.5%；肺癌第一期佔81.6%, 第二期4.5%；其中有96.6%為肺腺癌，僅3%為鱗狀上皮細胞癌。

徐培菘說，過去肺癌都是以鱗狀上皮細胞癌為主，致病原因是抽菸，但近10年不以抽菸為主的「肺腺癌」卻越來越多，尤其女性患者也明顯增加，推測可能和空汙、油煙等環境因素有關。

根據衛福部國健署日前公佈的最新癌症登記報告，女性肺癌明顯上升，105年肺癌新發的402名案例中，只有1名是男性，女性肺癌率明顯上升。癌症防治組組長吳建遠說，其實在國際間都有相同現象，肺癌的危險因子除了抽菸之外，近幾年有許多研究發現，空汙、油煙可能也是一大危害。

▲抽菸是肺癌第一兇手，戒菸和避免菸害才是防治第一步。（圖／免費圖庫pixabay）

雖然目前還沒有確切研究證實空汙是肺癌確定因素，但以往肺癌幾乎可以說是抽菸男性的專利，8成患者都是男性，不過現在男女比幾乎已經是一半一半，其中多的是沒有抽菸的女性。

徐培菘進一步指出，臨床上很多人都是長期咳嗽才確診，建議只要咳嗽超過2週，一定要盡快就醫檢查，有肺癌家族史的人，也可做低劑量電腦斷層篩檢，才能提早發現。

另外，平常外出應配戴上有CNS 15980國家標準認證的防霾PM2.)口罩並且避免重複使用，待在室內就要關密窗戶，避免戶外PM2.5進入室內，同時建議室內也需要置放有效過濾PM2.5的空氣清淨機，才能維護室內良好空氣品質。

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