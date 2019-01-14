馬鈴薯怎麼吃更健康？營養師推「冬季食譜」保留2大營養素

▲馬鈴薯含有豐富的鉀和抗性澱粉，是幫助維持血壓和血脂的重要營養素。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／好食課楊哲雄營養師

台灣今年已經步入高齡社會，65歲以上人口超過14%！隨著平均年齡提升，如何照顧樂齡長輩健康，是每一家人都不能忽略的課題。

天冷時，我們必須特別注意長輩的血壓與血脂，食物中的鉀與抗性澱粉是幫助維持血壓血脂的重要營養素，烹調時多選擇鉀、抗性澱粉含量較高的食物，如根莖類的美國馬鈴薯，並試著調整烹煮方式，利用蒸烤的方法減少食材與水直接接觸，就能讓長輩補充更多冬季所需的營養！

步驟1.選用鉀、抗性澱粉含量高的食材

鉀離子是調控血壓最重要的營養素，足夠的鉀離子可以幫助我們將水份留存於體內，讓血液維持適當濃度，而抗性澱粉是腸道細菌的養分，協助我們調節腸道健康!

根據美國農業部（USDA）農業科學研究院以及台灣衛生福利部食藥署(FDA)的資料，美國褐皮馬鈴薯每一百克就含有413毫克鉀，是一般白米飯的10倍，抗性澱粉含量也高達3.2克，馬鈴薯因為質地鬆軟，料理變化性高，可以幫助咀嚼能力不佳的長輩更容易補充營養，是十分適合長輩的食材。

步驟2.蒸烤、冷藏保留更多鉀離子與抗性澱粉

平常我們為了讓口味清淡、少油少鹽常常使用水煮、汆燙的方式，但鉀離子是水溶性營養素，非常容易因接觸水的烹調而流失，所以雖然蔬菜類含有不少鉀，但在汆燙的過程中可能就流失了大半！如果我們想要保留更多鉀離子又兼顧美味，料理時用蒸或烤會是最適合的方式！

除此之外，抗性澱粉受到烹調加熱也會減少，以美國馬鈴薯為例，烤的馬鈴薯或煮過冷藏食用的馬鈴薯抗性澱粉可以維持較高的含量。在冬天，我們準備餐點時不妨可以試試烤美國馬鈴薯，不僅製備簡單快速，綿密厚實的口感也是最適合冬天的暖胃料理。

冬季好料理：焗烤起司美國馬鈴薯

焗烤起司美國馬鈴薯是道濃郁又溫暖的料理，製作備料上也不難，是道非常適合冬天的食譜。美國馬鈴薯提供優質碳水化合物、抗性澱粉、鉀離子，而鮪魚、起司具備豐富的優質蛋白質與鈣質，都是樂齡長輩跟小朋友不可或缺的營養素！

馬鈴薯用烤的方式不僅能完整保留鉀離子，連抗性澱粉也不會因過度加熱而完全流失，可以說是家庭主婦最容易照顧到全家人的美味料理，一起來看看怎麼製備吧！

材料：

美國褐皮馬鈴薯 2顆

鮪魚（罐頭）30克

花椰菜 25克

彩椒 25克

玉米粒 20克

起司片 1片

鹽巴 少許

步驟：

1.美國褐皮馬鈴薯用電子鍋或微波爐蒸熟

2.加入鹽的滾水中汆燙彩椒丁和花椰菜丁

3.將鮪魚罐頭和玉米罐頭瀝乾，與彩椒丁和花椰菜丁混合成餡料備用

4.在蒸熟的美國褐皮馬鈴薯上切開一刀，並放上餡料

5.鋪上一片起司，並用烤箱或微波爐融化起司後即可上桌！