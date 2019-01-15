躲不過的年假！女大生哭訴「沒理由不回家」爆發憂鬱症

▲春節年假對不少人來說反而是壓力來源。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

今年春節有9天連假，但對有些人來說過年反而是壓力來源，必須面對長輩殷勤詢問工作、感情等問題。臨床上遇過不少人因此壓力過大，罹患憂鬱症。一名北上求學的22歲女大生，一想到過年9天連假沒理由不回家，不知道該怎麼辦，一問之下才知道，是父母感情不好，半夜常常接到母親抱怨電話，導致憂鬱症。

該名女大生的父母常吵架，母親常抱怨父親的情緒及言語行徑，女大生每次接到電話後就會開始焦慮、恐懼害怕、惡夢、失眠、情緒起伏大、憂鬱，提不起動力上學而曠課，被友人帶去就醫，確診憂鬱症。目前門診藥物及心理治療中，在治療過程中多次表達「最大擔憂是春節年假很長，沒有理由不回家，不知該怎麼辦。」

收治該病例的書田診所精神科主任醫師施佳佐表示，連假本是休息時間，可以安排休閒和旅遊，自我放鬆充電，但對於少數有家庭關係困擾的憂鬱症者，連假有時不是加分，反而是加重憂鬱情緒的壓力來源。

▲憂鬱症者常見情緒低落、缺乏興趣、睡眠不佳等症狀。

施佳佐說，憂鬱症者常見情緒低落、缺乏興趣、睡眠不佳、食慾改變、動作遲緩、疲倦、自責、自殺的意念、注意力難以集中等症狀，通常經由持續的藥物及心理治療能獲得改善，但當遇到壓力、突發事件的衝擊，若沒適時排解很有可能引起病況惡化。

施佳佐提醒，面對躲不掉的連假，可以預先做好準備及規劃，減少與家人衝突的機會，也避免造成憂鬱的病情失控，若有醫療問題、身心調適障礙，或關係互動困擾，可盡早回診與醫師討論，尋求諮詢及醫療協助。另外，也可透過以下五種方式幫助自己舒適度過連假。

1.若發現自己有過度憂鬱情形，恐慌焦慮失眠加劇，可上網作壓力檢測量表（台灣人憂鬱量表），分數超標就建議就醫。

2.學習自我放鬆技巧，如深呼吸、做運動等，幫助自己緩和情緒。

3.透過諮商幫自己釐清壓力源及共同找尋更好調適及應對方式。

4.對年假期間可能需要及遇到的醫療狀況事先準備，放假前與醫師討論可能遇到情境預先演練，可如何應對並準備適量的藥物。

5.提早安排規劃連假，也可發揮自我創意，安排不同方案。

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