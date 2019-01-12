只要5分鐘！達人獨授「瘦腿5動作」超有感...大腿縫出來了

點評: 小編的大腿縫也不見了QQ



▲覺得自己的大腿很粗嗎？就讓小冰教你超級有感覺的瘦腿5動作。（影、圖／靚媽小冰x跩寶の趣瘦身授權提供，請勿任意使用）



記者周姈姈／整理報導

趕快低頭看看，你的大腿縫還在嗎？許多上班族都有一個通病，就是「久坐」，而久坐不僅對健康不好，還會讓你的屁股和大腿越做越大，害你完全不敢穿短褲。對此，靚媽小冰x跩寶の趣瘦身就傳授給大家5個瘦腿動作，簡單又有效，只要每天努力做，相信有天你也一定能看見大腿縫！

第1個動作：鍛鍊大腿外側

首先要先鍛鍊大腿外側，小冰說，不管是大腿的前面、後面、大腿內側跟外側都要動到，這樣線條才會更漂亮。你需要先準備一塊瑜珈墊，接著身體朝左側躺在墊子上，雙手撐好，將右腳往上踢，這是5個動作之中最簡單的了；小冰提醒，鍛鍊大腿外側注意要穩住身體、頭、腰和腿，都要維持一直線，一邊做完15～20下就可以換邊繼續做。



▲鍛鍊大腿外側時要記得穩定身體，不要晃來晃去。



第2個動作：鍛鍊大腿內側

就和第1個動作一樣，先讓身體朝左側躺在墊子上，再讓右腳屈膝跨過左腳的膝蓋，身體要記得撐好，接著讓左腳輕輕往上踢，下來時右腳不可著地。小冰說，大家要堅持住喔！因為你想要的大腿縫就是需要靠這個動作練出來，一邊做完15～20下就可以換邊繼續做，

第3個動作：屈膝往後抬腿

雙腳屈膝著地，雙手要打開與肩同寬，接著先讓左腳往上踢，小冰表示，雖然這個動作看起來很簡單，但要注意踢腿的時候背部不要凹下去，要記得挺直，而且身體也要盡量保持水平，屁股不可以轉來轉去喔！

如果你的身體真的晃到不行，小冰建議，可以將手肘碰地支撐身體，這樣做起來會比較穩定。這個動作一樣做15～20下之後就換邊。



▲腿往上抬的時候，背部不可以往下掉，要挺直，如果真的很不穩，就讓手肘著地。



第4個動作：側弓步＋踢腿

側弓步加上踢腿的動作會比較難，小冰說，側弓步的時候，膝蓋彎曲不要超過腳趾尖，腹部也要記得出力，努力保持身體的平衡，起來的時候可以先站穩再側踢腿，踢完也可以先站穩再蹲下，一步一步慢慢來。

如果你覺得自己的穩定度夠好，可以起身後直接踢、踢完直接蹲，將動作一氣呵成，這樣節奏也會比較快，兩隻腳都要各做15下。



▲假如你覺得動作做起來很不流暢，可以照著步驟慢慢做。



第5個動作：相撲深蹲、雙腳併跳

這個動作是這5個動作中最難的一個！你可以照著影片做出相撲深蹲後雙腳併跳，小冰建議，相撲深蹲的腿要比一般深蹲還要再更打開，如此一來，才能更有效訓練大腿的肌肉；記得做這個動作的時候，膝蓋要跟腳趾維持同一個方向。

靚媽小冰 x 跩寶 の 趣瘦身，媽媽小冰是嫁到台灣的香港人，兼讀中醫美容科的美容師，平常熱愛運動，會在網路上定期和大家分享關於瘦身以及美妝的知識，現有經營：粉絲團、YouTube頻道