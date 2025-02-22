她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：被塞爆了

▲醫師又夾、又沖、又吸，取出黴菌鼻屎擺滿桌。（圖／陳世璽醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

中部一名50歲蔡小姐，近3個月常有鼻涕倒流、右側臉部悶塞感，曾到診所看診後服用抗生素，但一停藥又開始地獄般地鼻涕倒流，最可怕的是，有時鼻腔還會飄出一股「腳臭味」，讓她苦不堪言。耳鼻喉科醫師陳世璽表示，經鼻竇電腦斷層檢查，發現她右側鼻竇被「巨大黴菌球」塞爆，最後經手術小心翼翼地夾、沖、吸，取出整桌的黴菌鼻屎。

陳世璽醫師近日在粉專PO出一張術後「戰利品」照片，並寫下，「耳鼻喉醫擔任一日礦工，挖出大量鼻屎？」上述女患者向他求診時，他感覺這不是一般的急性鼻竇炎，經鼻竇電腦斷層檢查，驚見右側鼻竇塞滿巨量的黴菌球，確診「黴菌性鼻竇炎」，並建議她手術治療。

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▼巨大的黴菌球塞爆女子右側鼻竇。

什麼是黴菌性鼻竇炎？陳世璽解釋，為黴菌感染鼻竇造成的鼻竇炎，簡言之就是鼻竇內發霉了，由於台灣屬海島型氣候、濕度較高，環境中的空氣可能含有黴菌。一般情況下，人體吸入的黴菌能被鼻腔及免疫系統清除，而當鼻腔清潔功能不佳或免疫系統失調時，就會引起鼻腔內的黴菌作怪，產生黴菌性鼻竇炎。

然而，黴菌性鼻竇炎的症狀也會因宿主的免疫狀況而產生很大的落差。陳世璽進一步說明，其可分為「非侵襲性」與「侵襲性」兩種，當宿主的免疫健全，多半只有局部的鼻竇症狀；若宿主免疫很差，除了鼻竇感染，也會影響鄰近的眼睛或顱內，恐致嚴重的併發症，甚至死亡。

陳世璽說，從女患者的鼻竇電腦斷層可見，右邊上頜竇被填塞得滿滿的，內有亮亮的鈣化點，這是鼻竇內被黴菌感染形成黴菌球的典型表徵，屬於非侵襲性的鼻竇炎。他推測，致病原因可能與鼻竇纖毛運動功能不佳有關，使得黴菌孢子或菌絲無法透過纖毛運動排除。

陳世璽表示，一旦鼻竇黴菌球成形，其大小已經超過鼻竇開口，就難以被鼻竇清理排出，一般需手術引流。最終透過功能性鼻竇內視鏡手術，在內視鏡底下將鼻竇開口擴大，並利用沖洗工具，才將鼻竇內堆積的黴菌徹底清除乾淨。

陳世璽提醒，當出現單側的慢性鼻竇炎，特別要注意3種狀況，包括黴菌性鼻竇炎、齒源性鼻竇炎，以及異物或腫瘤。所幸患者於手術後擺脫惱人症狀，以及三不五時飄來的腳臭味，終於可以過上正常呼吸的生活了。