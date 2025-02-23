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不用量體重！「4徵兆中2」＝脂肪燃燒中　醫：放屁變多了

▲▼變胖10大原因。（圖／達志示意圖）

▲當「變瘦4徵兆中2」時，代表你的脂肪正在燃燒中。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

你還在努力剷除「過年肥」嗎？除了每天盯著體重機外，該如何知道自己到底有沒有變瘦？super小宙醫學診所院長吳榛槿醫師分享與運動無關的「4大徵兆」，若中了2點以上「恭喜你，脂肪燃燒正在進行中」，其中包括不餓的時間變多、放屁變多、喝水量增加，以及衣服變寬鬆了。她也提醒，脂肪燃燒需要時間，是可持續生活習慣改變的結果。

吳榛槿醫師在粉專小吳 吳榛槿醫師｜點亮妳的美力宇宙 分享影片，盤點「4大瘦身徵兆」，你的脂肪正在燃燒ING：

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1.不撐、不餓的時間變多了

代表身體已經更適應以燃燒脂肪作為主要能量來源，血糖更加穩定，進食頻率自然下降，嘴饞的情況也大幅減少，這是能量代謝穩定的好現象。

2.放屁變多了

隨著飲食結構的改變，特別是增加蛋白質或以低GI食物（如地瓜、芋頭、南瓜）替代米飯和麵包，會讓腸道菌群產生變化。此舉可能導致短期內排氣增多，是身體適應新飲食方式的自然現象。

3.喝水量增加

若開始喝更多水、熬夜減少、不碰零食了，甚至感覺整體壓力下降（皮質醇降低），都是身體進入高效燃脂狀態的徵兆。

4.衣服變寬鬆了

體重可能沒明顯下降，但發現腰圍、臀圍或其他部位的尺寸縮小，證明脂肪在燃燒！這是因為脂肪體積大於肌肉，因此減少脂肪會讓衣服更寬鬆。量尺和照片比體重機更能反映真實變化。

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