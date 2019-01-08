高血壓剋星！營養師曝「5大食物」降血壓...黑巧克力竟上榜



▲想要控制血壓除了吃藥之外，也可以從日常飲食下手。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你也患有高血壓的問題嗎？高血壓是指動脈的壓力超過正常水平，可能會導致嚴重併發症，像是心臟病、中風以及腎臟問題；很多人都會依賴藥物解決血壓問題，但其實只要透過日常飲食也能幫助降血壓。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就告訴大家5個血壓剋星，其中黑巧克力和橄欖油都上榜！

5個能夠降血壓的食物：

1.黑巧克力

喜歡吃黑巧力的人有福啦！因為黑巧克力不僅能撫慰女生的味蕾，還能為健康帶來許多益處。Hill表示，很多研究都發現巧克力可以降血壓，這都要歸功於巧克力含有「黃烷醇」，這是一種強效的抗氧化劑。

Hill綜合許多分析後發現，黑巧克力（可可含量50％～70％）可以降低收縮壓或是將血液從主動脈抽到身體其他部位的壓力；此外，黑巧克力也有助於舒緩舒張壓，以及心臟充滿血液時的血壓。



▲黑巧克力含有「黃烷醇」，能夠幫助人體降血壓。



2.亞麻籽

亞麻籽含有豐富的脂肪酸、纖維以及被稱為木脂素的多酚，因此許多研究人員認為，由於木脂素具有「抗氧化作用」，因此亞麻籽有助於降血壓和避免心臟病的原因。

就有一項研究請所有受試者每天攝取30克磨碎的亞麻籽，時間持續半年，結果最後發現，亞麻籽確實是緩解高血壓的最佳飲食方式之一。

那亞麻籽該怎麼吃呢？Hill建議，將4湯匙亞麻籽加到食物中，不管是湯或是任何烘焙食物都可以，但要注意因為亞麻籽的纖維量很高，所以一開始最好先加一點點就好，否則肚子可能會不習慣。

3.硝酸鹽蔬菜

就有研究發現，「硝酸鹽蔬菜」可以降低血壓，由於硝酸鹽蔬菜會透過增加體內的一氧化氯起作用，而這種化合物有助於擴張血管、改善血液流動和循環的功能，因此可以降低血壓的水平。

Hill說，含有硝酸鹽的蔬菜有甜菜、生菜、菠菜和羽衣甘藍等等，而胡蘿蔔、高麗菜、四季豆和芹菜都含有對血壓和心血管系統有益的硝酸鹽；此外，這些蔬菜也是纖維、維生素C以及葉酸的良好來源，但是還是要依照身體狀況決定攝取量，才不會越吃越傷害身體。



▲含有硝酸鹽的蔬菜有助於改善血液循環，達到降血壓的功效。



4.橄欖油

說到「地中海飲食」，絕對少不了的主角就是橄欖油，尤其是「特級初榨橄欖油」，更有助於降低高血壓；一項研究指出，如果你將橄欖油和含有硝酸鹽的蔬菜混在一起，更能看到降血壓的功效，而且特級初榨橄欖油除了含有抗氧化劑之外，也含有健康的單不飽和脂肪和抗發炎的特性。

Hill也提供大家幾個使用橄欖油的方法，她說，可以購買裝在「深色瓶子」中的橄欖油，因為光線可能會讓橄欖油更快變質；烹飪或是做沙拉可以加入2湯匙橄欖油就夠了。

5.堅果

腰果、花生、杏仁和開心果都被證實不只能夠降低罹患心臟病的風險，還可以降血壓。Hill表示，你可以抓一把堅果當成零嘴吃，或者是將堅果搭配其他食物一起吃。



▲你可以把堅果當成零嘴吃，也可以搭配食物。