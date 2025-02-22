常放臭屁＝大腸癌？　醫曝「2異狀」快就醫

▲醫師提醒，若有別於以往的放出惡臭屁、放屁次數明顯增加，請盡快就醫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

大腸癌年奪6000條台灣人的性命，每31分鐘就有一人確診，很多人不免擔心放屁很臭、放連環屁是否與罹患大腸癌有關？對此，肝膽腸胃科醫師陳炳諴說明，正常的人體腸胃道會因為飲食、細菌等影響產氣後排出。他提醒，若一直以來都很正常，卻突然開始有惡臭屁，或放屁次數明顯增加時，應盡快就醫檢查，以排除罹癌風險。

陳炳諴醫師在《健康多1點》頻道中衛教說明，人體的腸胃道本來就會因受飲食或細菌等因素影響，而產生氣體，即使正常飲食，也可能不小心把空氣吞下肚，有些會透過嗝氣排出，有些則從肛門排出，即為放屁。有研究顯示，每天放屁10～20次為可接受的正常範圍，因此若本來就有放屁習慣者，不需太擔心；但若屁味變得很臭或頻率突然增加許多、量非常大，一天達40、50個，就要考慮到是否為其他疾病所引起。

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陳炳諴說，如果是大腸癌，通常會合併其他症狀，例如不明原因且持續存在的腹痛、嚴重腹脹或噁心、嘔吐、排出黑便或血便、不明原因的體重下降。此外，他說，罹患大腸癌會使血液不斷流失，因此有些人會出現莫名貧血，一旦有前述症狀，請盡快就醫，可能是大腸癌的前兆。

▼持續的腹痛、腹脹，不明原因變瘦，恐是大腸癌警訊。（示意圖／Pixabay）

放臭屁不一定是癌症所致。陳炳諴表示，造成放臭屁的因素多元，例如蛋白質攝取過多時，於腸胃道分解產生硫化氫，就會有一定的惡臭味。再者，當腸胃道內的厭氧菌、黴菌過多時，所產出的氣體也會比較臭。

針對「有腫瘤就比較容易放臭屁」的提問，陳炳諴說，答案是肯定的。當大腸癌形成、腫瘤越來越大顆時，會引發便秘問題，進而使食物殘渣無法通過、堆積得越來越多，就會產生惡臭味，一不小心排放出來，味道就會比較重。而當腸道堵塞，氣體累積較多時，也會使放屁次數增加。

陳炳諴說，因罹患大腸癌黏膜容易破損流血，而血液屬於高蛋白，就算患者本身吃素、未食用很多蛋白質，也會因自身血液經過厭氧菌分解後，產生大量惡臭味。因此他呼籲，假設過去都正常，突然開始有惡臭屁或放屁次數明顯增加，應盡快就醫檢查。