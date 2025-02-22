三寶爸結紮後老婆又懷孕！未等精蟲排空就「壞壞」　醫曝失敗率

▲男結紮手術沒等排空精蟲就做愛，老婆又懷孕。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

一位三寶爸做結紮手術，一開始有遵照醫囑排空大約30次精液，3個月後檢驗精蟲數量大約只剩下10幾隻，醫師建議要完全排空後才能不避孕。然而他因為嫌麻煩，當晚回家沒有避孕就和太太發生性行為，沒想到3個月再回診時竟說「太太懷孕了」。檢查發現患者輸精管自行重新接通，且精蟲的生命力更強，最後只能在生下第4個孩子後再做一次結紮手術。

收治個案的開業泌尿科醫師顧芳瑜指出，結紮被認為是一種高效的避孕方式，但仍然有千分之3的失敗率，因為輸精管有可能會自行重新接通；因此，如果真的想要結紮就千萬不要抱著僥倖的心態，應該要遵照醫囑，確認完全沒有懷孕的可能性之後，才能夠進行性行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現代人結紮的原因很多，有些人為了避免避孕的麻煩而選擇結紮，但也有人因為婚姻變數或再婚的需求，希望能夠恢復生育能力。顧芳瑜表示，結紮雖然是個簡單的手術，費用也不高，但如果事後想要重新接通輸精管，不僅手術費用昂貴，還可能無法如願自然受孕。

顧芳瑜分享，診所遇到衝動結紮後又希望重接輸精管的案例還不少，原因大多與再婚或配偶的生育需求有關，例如有些患者因為結紮後再婚，而新的配偶年紀輕且想要孩子，就會考慮輸精管重接手術。他說，雖然男性不像女性會隨著年齡逐漸喪失生育能力，但是精蟲的品質、活動力或數量仍然會隨著年紀增加而受到影響。

輸精管重接手術除了費用高昂之外，重接後自然受孕的機率仍然會受到妻子年齡與健康狀況的限制。顧芳瑜就曾經勸退一名病人，因為這位病人的太太已經38歲，自然受孕機率有限，建議他不如考慮人工生殖還更有效率，以免徒增花費與心理壓力。

顧芳瑜重申，建議結紮手術不應該倉促決定，應該要充分考慮未來生育需求與人生規劃。如果有生育需求，除了輸精管重接之外，也可以評估人工生殖等其他方式，節省成本與風險，避免日後因為一時的衝動付出高昂的代價。