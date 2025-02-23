7成國人是「體重正常型肥胖」　醫點出1問題：三高風險增

▲醫師指出，不少人有內臟脂肪累積，屬於體重正常型肥胖。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

身體代謝的穩定性不僅取決於體重數字，和內臟脂肪累積、腸道健康及整體代謝功能密切相關。醫師指出，根據統計，7至8成台灣人患有「體重正常型肥胖」，長期恐增加三高（高血糖、高血脂、高血壓）及心血管疾病風險。

家庭醫學科專家安欣瑜醫師指出，許多台灣人體重雖正常，卻有「內臟脂肪偏高」的「體重正常型肥胖」（NWO），這與胰島素阻抗、血糖調控異常及血脂代謝失衡密切相關。

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安欣瑜進一步說明，內臟脂肪過多會引發慢性低度發炎，釋放如TNF-α、IL-6等發炎因子，影響胰島素敏感性與血管彈性，進而促進動脈硬化。

而年後減重風潮興起，許多人希望迅速恢復身材，對於網路上流行的「7日仙女餐」、「排毒清腸法」等較為極端減重方式，但這些短期見效的方法可能帶來更大的健康隱憂，過度限制飲食可能導致腸道菌群失衡，影響營養吸收與代謝，導致慢性便秘及腸漏症，甚至增加復胖風險、產生溜溜球效應。

安欣瑜表示，與其追求快速減重，不如透過穩定的飲食與運動習慣來改善代謝，建議可使用「211餐盤法」，即每餐應包含半盤蔬菜、四分之一優質蛋白質（如魚、豆類、瘦肉）、四分之一全穀類，並避免過量攝取高果糖、高油脂食物，以維持腸道健康與代謝平衡。

另外，規律運動與日常小活動也是維持健康代謝的重要關鍵。安欣瑜提醒，每周要進行150分鐘的中強度有氧運動（如快走、慢跑）與2次肌力訓練，能有效促進脂肪代謝，而多走樓梯、打掃等日常非運動型產熱行為，也能幫助減少內臟脂肪的累積。