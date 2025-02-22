診所櫃檯「直接發紙碗」！醫嘆發病快：忍都忍不住

▲感染諾羅病毒發病快，症狀一來忍都忍不住，因此診所對有相關症狀者「直接發嘔吐碗」。（圖／陳敬倫醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

諾羅疫情還在燒！疾管署公布，國內近4週接獲390起腹瀉群聚通報，病原體檢驗陽性案件有214起，其中98%都是諾羅。兒科醫師陳敬倫透露，有感於近期諾羅病毒實在太猖狂，診所櫃檯若問到患者有噁心、嘔吐症狀「直接發一個嘔吐碗」，因為其發病速度快、忍都忍不住。

「真的不誇張，我們診所櫃檯問到病患有噁心想吐的症狀，直接發一個嘔吐碗。」陳敬倫醫師在粉專《臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師》發文示警，因為最近諾羅病毒實在太猖狂了，且發病速度很快，患者常常上一秒還在正常用餐，突然就開始噁心、嘔吐，忍都忍不住，而且感染諾羅的嘔吐物傳染力非常強，必須用漂白水消毒，「我們的護理師都被吐怕了」。

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兒科醫師蔡昕育也在PO文底下留言，直呼「真的好可怕，早上病人大概2/3都在吐」；另有一票苦主哀號，「中獎ing」、「上週家中兩人感染後都瀉得幾乎無法控制，太難受了」、「有時候小孩吐根本來不及接」。有不少網友向第一線醫護人員致謝，「辛苦您們了，實在太偉大了」、「第一線的醫護人員真的好辛苦，您們要好好保重喔」。

陳敬倫衛教表示，諾羅病毒造成的腸胃型感冒，症狀雖然以吐為主，但常常剛開始也會頭痛、發燒、肌肉痠痛；而流感也有1、2成患者剛發病時會噁心嘔吐，但很快進展到高燒不退、全身痠痛。無論得到哪個病毒，都是非常不舒服，建議早點就醫，適當的治療能有效改善症狀、減緩不適。

▲根據疾管署統計，上週腹瀉就診高達28.5萬人次。（示意圖／記者林緯平攝）

疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染，潛伏期約10～50小時。

主要症狀為水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛等情形，症狀可持續1～10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產）。民眾如有疑似症狀應在家休息，至症狀解除至少48小時後再恢復上學或工作，如需外出應佩戴口罩，避免傳染他人。